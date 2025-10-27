október 27., hétfő

Gyermekegészség

1 órája

Teljesen bedugult a gyerek orra, de nem tudja kifújni - az orvos tanácsai minden szülőnek segítenek

A megfázásos időszakban gyakori panasz a bedugult orr, ami kisgyerekeknél komoly gondot okozhat. Az orrfújás tanítása nemcsak a gyógyulást segíti, hanem a középfülgyulladás megelőzésében is fontos szerepet játszik – mondja dr. Bense Tamás gyermekorvos.

Veszprémi Dániel

A kisgyerekek többsége magától nem tudja helyesen kifújni az orrát, pedig ez elengedhetetlen a felső légúti betegségek idején. Dr. Bense Tamás gyermekorvos szerint a szülők sokat segíthetnek, ha idejében elkezdik, hiszen az orrfújás tanítása egyszerű folyamat, de annál fontosabb.

Orrfújás tanítása, orrfújás, tanítás, gyerek, gyermek, bense tamás, Boy,With,Hay,Fever,Sits,In,A,Blooming,Meadow,While
Így kell megtanítani az orrfújás tanítása gyerekeknek.
Fotó: Robert Kneschke / Forrás:  Shutterstock

Miért ilyen fontos az orrfújás tanítása?

A gyermekorvos szerint az orr átjárhatósága kulcsfontosságú, mert ha a váladék pang, az könnyen vezethet középfülgyulladáshoz vagy orrmelléküreg-gyulladáshoz.

A csecsemők és kisgyermekek orrdugulás esetén nehezen vesznek levegőt a szájukon keresztül, így akár egy egyszerű nátha is megviselheti őket

– mondja dr Bense Tamás.

Hogyan tanítsuk meg a gyereket orrot fújni?

Az orrfújás tanítása türelmet és játékosságot igényel, hiszen a kicsiknek először meg kell tanulniuk, hogyan fújják ki a levegőt az orrukon keresztül.

  1. Érdemes a gyakorlást játékos formában kezdeni, például papírzsebkendőre vagy tollpihére fújatni velük, hogy lássák a mozgást.
  2. Ha ez már megy, következhet a „szájat becsukjuk, orron kifújjuk” gyakorlat, mindig csak egyik orrlyukat befogva, a másikon finoman kifújva a levegőt.

Fontos, hogy ne erőltessük, és mindig puha papírzsebkendőt használjunk. A rendszeres gyakorlás segít abban, hogy a gyerek magától is felismerje, mikor kell orrot fújnia, ezzel pedig megelőzhetjük az orrdugulás, a középfülgyulladás és más légúti panaszok kialakulását is.

Sóoldat, orrmosás, türelem

Ha a váladék már sűrűbb, orvosi javaslatra összehúzó hatású orrspray is adható, de csak rövid ideig.

– Ezeket legfeljebb egy hétig javasolt használni, különben károsíthatják a nyálkahártyát – figyelmeztet dr. Bense Tamás, aki szerint elsőként mindig érdemes fiziológiás sóoldatos orrcseppet vagy orrsprayt használni, ezek segítenek fellazítani a váladékot.

Az orrmosástól sok szülő idegenkedik, pedig nagyon hatékony – segít megtisztítani az orrjáratokat, és megelőzni a fertőzések továbbterjedését.

Mikor gyanakodjunk allergiára?

Ha a gyermek orrdugulása hetekig nem múlik, érdemes allergiás okokat is keresni.

– Minél hosszabb a tünetek fennállása, annál valószínűbb, hogy nem fertőzés, hanem valamilyen allergén – például házipor vagy pollen – áll a háttérben – tette hozzá a gyermekorvos.

Egy apróság, ami sokat számít

Az orrfújás tanítása egyszerű, de rendkívül hasznos lépés. Megelőzhetjük vele a komolyabb betegségeket, és segíthetjük, hogy a gyermek könnyebben lélegezzen, gyorsabban gyógyuljon – különösen az őszi megfázásos hónapokban.

És ha már gyógyulás, nem felejthetjük el az immunerősítést. A doktor azt is elárulta, hogy miért olyan fontos a D-vitamin a gyerekek esetében

 

 

