1 órája
Teljesen bedugult a gyerek orra, de nem tudja kifújni - az orvos tanácsai minden szülőnek segítenek
A megfázásos időszakban gyakori panasz a bedugult orr, ami kisgyerekeknél komoly gondot okozhat. Az orrfújás tanítása nemcsak a gyógyulást segíti, hanem a középfülgyulladás megelőzésében is fontos szerepet játszik – mondja dr. Bense Tamás gyermekorvos.
A kisgyerekek többsége magától nem tudja helyesen kifújni az orrát, pedig ez elengedhetetlen a felső légúti betegségek idején. Dr. Bense Tamás gyermekorvos szerint a szülők sokat segíthetnek, ha idejében elkezdik, hiszen az orrfújás tanítása egyszerű folyamat, de annál fontosabb.
Miért ilyen fontos az orrfújás tanítása?
A gyermekorvos szerint az orr átjárhatósága kulcsfontosságú, mert ha a váladék pang, az könnyen vezethet középfülgyulladáshoz vagy orrmelléküreg-gyulladáshoz.
A csecsemők és kisgyermekek orrdugulás esetén nehezen vesznek levegőt a szájukon keresztül, így akár egy egyszerű nátha is megviselheti őket
– mondja dr Bense Tamás.
Hogyan tanítsuk meg a gyereket orrot fújni?
Az orrfújás tanítása türelmet és játékosságot igényel, hiszen a kicsiknek először meg kell tanulniuk, hogyan fújják ki a levegőt az orrukon keresztül.
- Érdemes a gyakorlást játékos formában kezdeni, például papírzsebkendőre vagy tollpihére fújatni velük, hogy lássák a mozgást.
- Ha ez már megy, következhet a „szájat becsukjuk, orron kifújjuk” gyakorlat, mindig csak egyik orrlyukat befogva, a másikon finoman kifújva a levegőt.
Fontos, hogy ne erőltessük, és mindig puha papírzsebkendőt használjunk. A rendszeres gyakorlás segít abban, hogy a gyerek magától is felismerje, mikor kell orrot fújnia, ezzel pedig megelőzhetjük az orrdugulás, a középfülgyulladás és más légúti panaszok kialakulását is.
Sóoldat, orrmosás, türelem
Ha a váladék már sűrűbb, orvosi javaslatra összehúzó hatású orrspray is adható, de csak rövid ideig.
– Ezeket legfeljebb egy hétig javasolt használni, különben károsíthatják a nyálkahártyát – figyelmeztet dr. Bense Tamás, aki szerint elsőként mindig érdemes fiziológiás sóoldatos orrcseppet vagy orrsprayt használni, ezek segítenek fellazítani a váladékot.
Az orrmosástól sok szülő idegenkedik, pedig nagyon hatékony – segít megtisztítani az orrjáratokat, és megelőzni a fertőzések továbbterjedését.
Mikor gyanakodjunk allergiára?
Ha a gyermek orrdugulása hetekig nem múlik, érdemes allergiás okokat is keresni.
– Minél hosszabb a tünetek fennállása, annál valószínűbb, hogy nem fertőzés, hanem valamilyen allergén – például házipor vagy pollen – áll a háttérben – tette hozzá a gyermekorvos.
Egy apróság, ami sokat számít
Az orrfújás tanítása egyszerű, de rendkívül hasznos lépés. Megelőzhetjük vele a komolyabb betegségeket, és segíthetjük, hogy a gyermek könnyebben lélegezzen, gyorsabban gyógyuljon – különösen az őszi megfázásos hónapokban.
És ha már gyógyulás, nem felejthetjük el az immunerősítést. A doktor azt is elárulta, hogy miért olyan fontos a D-vitamin a gyerekek esetében.
Amikor a nátha egy férfinél élet-halál küzdelemnek tűnikA férfiak náthás állapota gyakran drámaibbnak tűnik.