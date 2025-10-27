Teljesen bedugult a gyerek orra, de nem tudja kifújni - az orvos tanácsai minden szülőnek segítenek

A kisgyerekek többsége magától nem tudja helyesen kifújni az orrát, pedig ez elengedhetetlen a felső légúti betegségek idején. Dr. Bense Tamás gyermekorvos szerint a szülők sokat segíthetnek, ha idejében elkezdik, hiszen az orrfújás tanítása egyszerű folyamat, de annál fontosabb.

Így kell megtanítani az orrfújás tanítása gyerekeknek.

Fotó: Robert Kneschke / Forrás: Shutterstock

Miért ilyen fontos az orrfújás tanítása?

A gyermekorvos szerint az orr átjárhatósága kulcsfontosságú, mert ha a váladék pang, az könnyen vezethet középfülgyulladáshoz vagy orrmelléküreg-gyulladáshoz.

A csecsemők és kisgyermekek orrdugulás esetén nehezen vesznek levegőt a szájukon keresztül, így akár egy egyszerű nátha is megviselheti őket

– mondja dr Bense Tamás.

Hogyan tanítsuk meg a gyereket orrot fújni?

Az orrfújás tanítása türelmet és játékosságot igényel, hiszen a kicsiknek először meg kell tanulniuk, hogyan fújják ki a levegőt az orrukon keresztül.

Érdemes a gyakorlást játékos formában kezdeni, például papírzsebkendőre vagy tollpihére fújatni velük, hogy lássák a mozgást. Ha ez már megy, következhet a „szájat becsukjuk, orron kifújjuk” gyakorlat, mindig csak egyik orrlyukat befogva, a másikon finoman kifújva a levegőt.

Fontos, hogy ne erőltessük, és mindig puha papírzsebkendőt használjunk. A rendszeres gyakorlás segít abban, hogy a gyerek magától is felismerje, mikor kell orrot fújnia, ezzel pedig megelőzhetjük az orrdugulás, a középfülgyulladás és más légúti panaszok kialakulását is.

Sóoldat, orrmosás, türelem

Ha a váladék már sűrűbb, orvosi javaslatra összehúzó hatású orrspray is adható, de csak rövid ideig.

– Ezeket legfeljebb egy hétig javasolt használni, különben károsíthatják a nyálkahártyát – figyelmeztet dr. Bense Tamás, aki szerint elsőként mindig érdemes fiziológiás sóoldatos orrcseppet vagy orrsprayt használni, ezek segítenek fellazítani a váladékot.

Az orrmosástól sok szülő idegenkedik, pedig nagyon hatékony – segít megtisztítani az orrjáratokat, és megelőzni a fertőzések továbbterjedését.

Mikor gyanakodjunk allergiára?

Ha a gyermek orrdugulása hetekig nem múlik, érdemes allergiás okokat is keresni.