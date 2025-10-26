“Azokat a szemeket kellene látni” - ezért indított ingyenes temetőtaxit az oroszlányi édesapa

Oroszlányban nem először találkozni ezzel a példátlan önzetlenséggel: mindenszentek ünnepe alkalmából ingyen hozza-viszi a helyi temetőbe Boldizsár István azokat az embereket, akiknek igénye van erre. Tavaly a fia, Boldizsár Roland is csatlakozott Édesapja érző szívű mozgalmához. Portálunk felkereste az oroszlányi temető-taxi ötletgazdáját – akinek rendkívül fontos a jótékonyság –, hogy megkérdezzük: miért döntött úgy, hogy a városban felajánlja odaadó segítségét?

Boldizsár István (jobbra), az oroszlányi temető-taxi mindenszentek ünnepe alkalmából jótékonykodik.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Miért indult el az oroszlányi temető-taxi?

Boldizsár István hatodik éve teszi elérhetővé a saját megfogalmazása által "temető-taxi"-nak nevezett szolgáltatását, amely november 1-én, mindenszentek ünnepén elviszi az arra rászorulókat a temetőbe, majd onnan haza. A Facebookon kezdett el rohamosan terjedni önfeláldozó tevékenységének híre. A Kemma.hu-nak most elárulta István, hogy milyen indíttatásból teszi ezt, mi motiválja.

– Tavaly a kisebbik fiam ugyanezt kérdezte meg, hogy miért csinálom, én csak annyit mondtam rá, hogy csatlakozzon hozzám. Így is tett, és a nap végén magától mondta, hogy jövőre is jön. Én szabolcsi vagyok, fehérgyarmati. A temetőlátogatás számomra ilyenkor irtózatos, van egy rossz hangulata számomra. Ezt szeretném azzal kompenzálni, hogy másoknak viszont segítek kijutni – kezdte István, majd így folytatta:

Hazafelé sokszor és sokan megkérdezik, hogy mennyivel tartoznak, de soha nem fogadok el semmit. Azokat a szemeket kellene látni, mikor kiszállnak az autóból. Nekem ez minden pénznél többet ér.

A jótékonyság már István életének része

– Egyszer felhívott egy néni és megkérdezte, hogy ez nem átverés? Mert ő ezt nem hiszi el. Mondtam, hogy nem, majd megkérdeztem, hogy mikor és hová menjek. Elvittem a temetőbe, majd haza és csak ekkor hitte el, hogy nem átverés. Elmondta, hogy nagyon hálás, mert 4 éve nem tudott kimenni a párjához, és ha ezt a hirdetést nem látja, akkor most sem lett volna ez másképpen.

Boldizsár István tavaly Oroszlányban ételosztást szervezett, amin bárki részt vehetett. Elmondta, hogy erre idén is sor kerül, kortól, nemtől, politikai identitástól függetlenül mindenkit szeretettel lát. Hozzátette, tavaly nagyon jó hangulatúra sikeredett az akció, idén pedig még jobb lesz.