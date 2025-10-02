október 2., csütörtök

Iskolások öröme

1 órája

Iskolások kezébe került a medvebirkózó mesekönyve - Oroszlány legendája a lapokon él tovább +fotók

Címkék#Forgács József#Hajdú Zsófia#könyvosztás#iskola

A Komárom-Esztergomi város több meglepetést tartogat, mint azt elsőre gondolnánk. Vajon ki hinné, hogy az oroszlányi súlyemelő olimpikon, Hanzlik János édesapja, kilencven éve még egy medvét is lebirkózott? Pedig így volt: erről szól Forgács János új mesekönyve, aminek az iskolások nagyon örültek.

Petrovics Milán

Oroszlány múltja olyan történeteket őriz, amelyek még a legjobb mesékkel is felérnek. Hanzlik János – az olimpikon súlyemelő édesapja – egy valódi medvével mérte össze erejét, és győztesen került ki a küzdelemből. Ezt a hihetetlen, de igaz históriát dolgozta fel Forgács János legújabb mesekönyve, amelyet a gyerekek örömmel fogadtak az iskolában.

Oroszlány
Mesekönyvosztás Oroszlányon: az iskolások imádták 
Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

Legendás történet a lapokon - Oroszlány büszkesége legyőzte a medvét

Az oroszlányi Hunyadi iskolában különleges délutánt tartottak: Forgács József vadi új mesekönyvét osztották a gyerekek között. A történet 1935-ben, kilencven évvel ezelőtt vált valósággá, amikor Hanzlik János súlyemelő olimpikon édesapja, Hanzlik "Jancsi" egy fogadás okán megküzdött egy kifejlett medvével, majd földre is terítette azt. 

Az írónak nagyon tetszett a sztori, így rögtön munkához is látott - úgy gondolta, hogy ezeket a történeteket tovább kell adni, és meg kell ismertetni a jövő generációjával is. A kötetből ezer darab készült, és az iskola harmadik évfolyamától, a hatodikig, minden tanuló hazavihetett egyet ajándék gyanánt. A varázslatos mesekönyv emellett megtalálható lesz az iskolai- és a városi könyvtárban, valamint az óvodások körében is felolvasásra kerül. Az eseményen Mók Attila, Oroszlány alpolgármestere is részt vett. 

Forgács József író, Hajdú Zsófia grafikusművész és a főszereplő fia, Hanzlik János, volt olimpikon
Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

A könyv rajzait Hajdú Zsófia grafikusművész készítette, és már nagyon várja az elkövetkező munkákat: Forgács József író ugyanis elárulta, hogy tervei szerint jövőre a majki néma barátok történetét, 2027-ben az "oroszlányi szuperhősök", azaz a bányászokét, 2028-ban pedig a város boszorkánytörténeteit dolgozza fel. 

Én még a várost is jobban szeretem ezen történetek által. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy ezeket a gyerekek is megismerjék.

- zárta szavaival az író. 

GALÉRIA: A Medvebirkózó Hanzlik Jancsi, Forgács József és Hajdú Zsófi könyvbemutatója (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

 

