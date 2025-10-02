Iskolások kezébe került a medvebirkózó mesekönyve - Oroszlány legendája a lapokon él tovább +fotók

Oroszlány múltja olyan történeteket őriz, amelyek még a legjobb mesékkel is felérnek. Hanzlik János – az olimpikon súlyemelő édesapja – egy valódi medvével mérte össze erejét, és győztesen került ki a küzdelemből. Ezt a hihetetlen, de igaz históriát dolgozta fel Forgács János legújabb mesekönyve, amelyet a gyerekek örömmel fogadtak az iskolában.

Mesekönyvosztás Oroszlányon: az iskolások imádták

Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

Legendás történet a lapokon - Oroszlány büszkesége legyőzte a medvét

Az oroszlányi Hunyadi iskolában különleges délutánt tartottak: Forgács József vadi új mesekönyvét osztották a gyerekek között. A történet 1935-ben, kilencven évvel ezelőtt vált valósággá, amikor Hanzlik János súlyemelő olimpikon édesapja, Hanzlik "Jancsi" egy fogadás okán megküzdött egy kifejlett medvével, majd földre is terítette azt.

Az írónak nagyon tetszett a sztori, így rögtön munkához is látott - úgy gondolta, hogy ezeket a történeteket tovább kell adni, és meg kell ismertetni a jövő generációjával is. A kötetből ezer darab készült, és az iskola harmadik évfolyamától, a hatodikig, minden tanuló hazavihetett egyet ajándék gyanánt. A varázslatos mesekönyv emellett megtalálható lesz az iskolai- és a városi könyvtárban, valamint az óvodások körében is felolvasásra kerül. Az eseményen Mók Attila, Oroszlány alpolgármestere is részt vett.

Forgács József író, Hajdú Zsófia grafikusművész és a főszereplő fia, Hanzlik János, volt olimpikon

Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

A könyv rajzait Hajdú Zsófia grafikusművész készítette, és már nagyon várja az elkövetkező munkákat: Forgács József író ugyanis elárulta, hogy tervei szerint jövőre a majki néma barátok történetét, 2027-ben az "oroszlányi szuperhősök", azaz a bányászokét, 2028-ban pedig a város boszorkánytörténeteit dolgozza fel.

Én még a várost is jobban szeretem ezen történetek által. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy ezeket a gyerekek is megismerjék.

- zárta szavaival az író.