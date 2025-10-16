2 órája
Aláírták, indul, épül - régi álom válik valóra Oroszlányban
Újabb nagyszabású fejlesztés indul útjára: aláírták a Malom-tó felújításának kivitelezési szerződését. A beruházás európai uniós forrásból valósul meg, és a Oroszlány több utcája is megújul a projekt részeként.
Hamarosan megkezdődnek a munkák Oroszlány egyik legszebb részén. A Malom-tó nemcsak új külsőt kap, hanem a környék is megszépül – a város pedig egy újabb lépéssel közelebb kerül ahhoz, hogy igazi közösségi térként élje tovább mindennapjait.
Aláírták a szerződést - hamarosan munkagépek veszik birtokba Oroszlány Malom-tavát
Oroszlány újabb jelentős fejlesztése indulhat el: aláírták a Malom-tó felújításának kivitelezési szerződését – számolt be róla Takács Károly polgármester a közösségi oldalán. A munkákat a Strabag Általános Építő Kft. végzi, amely a közbeszerzési eljáráson a legalacsonyabb árat adó nyertes pályázóként nyerte el a megbízást. A városvezető közölte, hogy a cég részéről Kasper Imre főépítésvezető és Hajnik Dániel építésvezető már Oroszlányban jártak, hogy egyeztessék az első munkafolyamatokat.
A beruházás Európai Uniós forrásból, a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 számú pályázat keretében valósul meg. A kivitelezés október végén kezdődik, a tervezett átadás pedig 2026 augusztusára várható. A Malom-tó fejlesztésével párhuzamosan a város a környék további megújítására is hangsúlyt fektet: felújítják az óvodát körülvevő járdákat, valamint a Tópart utca és a Takács Imre utca egyes szakaszait is.
Takács Károly azt is hozzátette, hogy az Aktív Magyarország pályázat bevonásával a tervek szerint pumpapálya is épülhet a tó garázsok felőli oldalán, tovább bővítve a város rekreációs lehetőségeit. Ahogyan a polgármester úr is fogalmazott, "óriási öröm a mai nap".