Aláírták, indul, épül - régi álom válik valóra Oroszlányban

Hamarosan megkezdődnek a munkák Oroszlány egyik legszebb részén. A Malom-tó nemcsak új külsőt kap, hanem a környék is megszépül – a város pedig egy újabb lépéssel közelebb kerül ahhoz, hogy igazi közösségi térként élje tovább mindennapjait.

Oroszlány életében új fejezet nyílik

Forrás: Takács Károly - Oroszlány polgármestere/Facebook

Aláírták a szerződést - hamarosan munkagépek veszik birtokba Oroszlány Malom-tavát

Oroszlány újabb jelentős fejlesztése indulhat el: aláírták a Malom-tó felújításának kivitelezési szerződését – számolt be róla Takács Károly polgármester a közösségi oldalán. A munkákat a Strabag Általános Építő Kft. végzi, amely a közbeszerzési eljáráson a legalacsonyabb árat adó nyertes pályázóként nyerte el a megbízást. A városvezető közölte, hogy a cég részéről Kasper Imre főépítésvezető és Hajnik Dániel építésvezető már Oroszlányban jártak, hogy egyeztessék az első munkafolyamatokat.

A beruházás Európai Uniós forrásból, a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 számú pályázat keretében valósul meg. A kivitelezés október végén kezdődik, a tervezett átadás pedig 2026 augusztusára várható. A Malom-tó fejlesztésével párhuzamosan a város a környék további megújítására is hangsúlyt fektet: felújítják az óvodát körülvevő járdákat, valamint a Tópart utca és a Takács Imre utca egyes szakaszait is.

Takács Károly azt is hozzátette, hogy az Aktív Magyarország pályázat bevonásával a tervek szerint pumpapálya is épülhet a tó garázsok felőli oldalán, tovább bővítve a város rekreációs lehetőségeit. Ahogyan a polgármester úr is fogalmazott, "óriási öröm a mai nap".