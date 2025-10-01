október 1., szerda

Malvin névnap

Kemma.hu videó

1 órája

Videón a zsilipnyitás, elkezdik leereszteni az Öreg-tó vízét +fotók

Címkék#Öreg-tó#Molnár András#Kemma videó#munkafolyamat#motorban#vízszint#zsilip#Által-ér#Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

A platánfa mellett zúgva indult meg a víz az Által-ér felé. A tatai Öreg-tó vízszintjét mostantól fokozatosan csökkentik, hogy biztosítsák a vadludak pihenőhelyét és a halászat feltételeit.

Goletz-DeáK Viktória

Megmozdult a víz Tatán: elkezdődött az Öreg-tó őszi üzeme, kinyitották a zsilipeket. A tó vízszintjét minden évben szabályozni kell, hiszen egyszerre szolgálja a vadludak biztonságos pihenését, a halászati hasznosítást, a turizmust, valamint a tó egészségének megőrzését. A vízszint csökkentése tisztább vizet hoz tavasszal, és segít abban is, hogy az iszap „kilevegőzzön”.

Öreg-tó, zsilip, Tata, Képeken az Öreg-tavi zsilip leengedése
Kálmán Zsolt vízkormányos október elsejével elkezdte leereszteni a tatai Öreg-tó vízszintjét 
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Október elsején hivatalosan is megindult a tatai Öreg-tó őszi vízeresztése. A tatai nagy platánfa mellett található vecserei zsilipnél tartották az első nyitást, ahol a munkafolyamatot Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője mutatta be a Kemma.hu-nak.

Így engedik le az Öreg-tó vizét

– A tatai Öreg-tó víz leeresztése az üzemrend szerint október elsejével kezdődik. Ilyenkor a tó mellett lévő öt darab zsilipen kezdjük el a víz eresztését. A legnagyobb zsilip, amin a legtöbb vizet engedjük le, az a vecserei zsilip, itt kezdődik első körben a vízeresztés – ismertette.
Mint mondta, a műveletet Kálmán Zsolt, a tatai vízkormányzó végzi.

GALÉRIA: Képeken az Öreg-tavi zsilip leengedése (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

– Ő kezeli az összes műtárgyat, ami a környéken van. A zsilipet előkészíti a nyitáshoz. Első körben ki kell szedni a biztosító elemeket, melyek megakadályozzák, hogy használaton kívül, ha valami hibásodás van a motorban, a tábla nehogy lebillenjen, mert ilyenkor az Öreg-tó vize hirtelen nagy intenzitással az Által-érbe tudna folyni – mutatta a szakmérnökség vezetője, miközben kollégája már el is kezdte lejjebb engedni a zsilipet. 

Öreg-tó, zsilip, Tata, Képeken az Öreg-tavi zsilip leengedése
Minden nap lejjebb eresztik a zsilipet, amíg az Öreg-tó vízszintje eléri az üzemi szintet 
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Ezer liter másodpercenként

Molnár András a technikai részleteket is elárulta. Megtudtuk, hogy egy szabályozóval lehet elindítani a zsiliptábla-mozgató motorokat. 
– Egy tengely hangolja össze a két motort, hogy két oldalt egyszerre lehessen a billenőtáblát leengedni, nehogy megfeszüljön vagy sérülés keletkezzen benne – magyarázta. A szakember hozzátette, hogy első körben körülbelül tíz centiméteres nyitással kezdenek.

– Ez látszik is, hogy először csak a középen lévő kisvízi szelvénybe folyik a víz, utána pedig a zsiliptábla teljes szélességében – mutatta. És valóban, már forogtak is a fogaskerekek és fokozatosan, egyre nagyobb mennyiségben zúdult le a korábban csak lassan csobogó víz a zsilipen. 

– Eddig mintegy négyszáz liter folyt le másodpercenként az öt zsilipen keresztül az Által-érbe az Öreg-tóból. Most, hogy megindul a vízeresztés, már ezer liter másodpercenként. Ezzel az intenzitással két centiméterrel tudjuk csökkenteni a tó vízszintjét naponta – mondta el Molnár András.

Kemma.hu videó

