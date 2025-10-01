Videón a zsilipnyitás, elkezdik leereszteni az Öreg-tó vízét +fotók

Megmozdult a víz Tatán: elkezdődött az Öreg-tó őszi üzeme, kinyitották a zsilipeket. A tó vízszintjét minden évben szabályozni kell, hiszen egyszerre szolgálja a vadludak biztonságos pihenését, a halászati hasznosítást, a turizmust, valamint a tó egészségének megőrzését. A vízszint csökkentése tisztább vizet hoz tavasszal, és segít abban is, hogy az iszap „kilevegőzzön”.

Kálmán Zsolt vízkormányos október elsejével elkezdte leereszteni a tatai Öreg-tó vízszintjét

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Október elsején hivatalosan is megindult a tatai Öreg-tó őszi vízeresztése. A tatai nagy platánfa mellett található vecserei zsilipnél tartották az első nyitást, ahol a munkafolyamatot Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője mutatta be a Kemma.hu-nak.

Így engedik le az Öreg-tó vizét

– A tatai Öreg-tó víz leeresztése az üzemrend szerint október elsejével kezdődik. Ilyenkor a tó mellett lévő öt darab zsilipen kezdjük el a víz eresztését. A legnagyobb zsilip, amin a legtöbb vizet engedjük le, az a vecserei zsilip, itt kezdődik első körben a vízeresztés – ismertette.

Mint mondta, a műveletet Kálmán Zsolt, a tatai vízkormányzó végzi.