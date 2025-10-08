Idén lassabban eresztik le az Öreg-tó vizét – mondjuk, miért

Október elején ismét megmozdult a víz Tatán: a vecserei zsilipnél Kálmán Zsolt vízkormányos és Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője elindította az Öreg-tó őszi vízeresztését. A munkafolyamatot az előírt üzemrend alapján végzik. Legalábbis egyelőre.

Egy különleges esemény miatt a megszokottól eltérő üzemrend szerint folyik a vízkormányzás a tatai Öreg-tó vízén

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

MMolnár Andrástól megtudtuk, hogy az üzemrendet, vagyis a tó leeresztésének menetét számos érintett szervezet – a halászoktól a természetvédőkig – közösen dolgozott ki.

Lassabban eresztik le idén az Öreg-tó vízét

– Az Öreg-tó üzemrendje egy sok szereplő által megalkotott kompromisszum eredménye – árulta el Molnár András. – Nem kényünk-kedvünk szerint változtatjuk a vízszintet, hanem az összes érintett – az önkormányzat, a vízi sportolók, a város, a halászok, a természetvédők, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park – bevonásával megfogalmazott rend szerint. Ez a szabályozás már közel tizenöt éve működik, és bevált. Csak nagyon ritkán, különleges esetekben térünk el tőle.

Idén azonban egy ilyen különleges alkalom következik.



– A megszokott üzemrendtől most valamelyest el kell térnünk, mivel Tatán rendezik meg a Ramsari Városok 2025. évi nemzetközi szakmai találkozóját – magyarázta a szakember. – Hogy minél több madárfajt tudjunk idecsalogatni a konferencia idejére, a télen megszokottnál kissé magasabban tartjuk majd a vízszintet.

Mindenkivel egyeztettek

A szakaszmérnök hozzátette, hogy az üzemrendtől való eltéréshez természetesen minden érintett szervezet hozzájárulását be kell szerezni. A módosítás átmeneti, és a Vadlúd Sokadalom idejéig marad érvényben, így a halászatot végre lehet hajtani a rendezvény előtt és a vízimadaraknak is lesz lehetőségük rátalálni a vízi élőhelyre. Mindezt szigorúan úgy, hogy az ne veszélyeztesse a természetvédelmi szempontokat.