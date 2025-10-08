október 8., szerda

Természet

48 perce

Idén lassabban eresztik le az Öreg-tó vizét – mondjuk, miért

A tatai Öreg-tó vízszintjének őszi csökkentése idén is megkezdődött, ám ezúttal egy különleges esemény miatt a megszokottól eltérő üzemrend szerint folyik a vízkormányzás. Az Öreg- tó vizét ugyanis magasabban tartják a Ramsari Városok nemzetközi konferenciája idejére, amelyet októberben rendeznek meg Tatán.

Goletz-DeáK Viktória

Október elején ismét megmozdult a víz Tatán: a vecserei zsilipnél Kálmán Zsolt vízkormányos és Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője elindította az Öreg-tó őszi vízeresztését. A munkafolyamatot az előírt üzemrend alapján végzik. Legalábbis egyelőre. 

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

MMolnár Andrástól megtudtuk, hogy az üzemrendet, vagyis a tó leeresztésének menetét számos érintett szervezet – a halászoktól a természetvédőkig – közösen dolgozott ki. 

Lassabban eresztik le idén az Öreg-tó vízét

– Az Öreg-tó üzemrendje egy sok szereplő által megalkotott kompromisszum eredménye – árulta el Molnár András. – Nem kényünk-kedvünk szerint változtatjuk a vízszintet, hanem az összes érintett – az önkormányzat, a vízi sportolók, a város, a halászok, a természetvédők, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park – bevonásával megfogalmazott rend szerint. Ez a szabályozás már közel tizenöt éve működik, és bevált. Csak nagyon ritkán, különleges esetekben térünk el tőle.
Idén azonban egy ilyen különleges alkalom következik.


– A megszokott üzemrendtől most valamelyest el kell térnünk, mivel Tatán rendezik meg a Ramsari Városok 2025. évi nemzetközi szakmai találkozóját – magyarázta a szakember. – Hogy minél több madárfajt tudjunk idecsalogatni a konferencia idejére, a télen megszokottnál kissé magasabban tartjuk majd a vízszintet.

Mindenkivel egyeztettek

A szakaszmérnök hozzátette, hogy az üzemrendtől való eltéréshez természetesen minden érintett szervezet hozzájárulását be kell szerezni. A módosítás átmeneti, és a Vadlúd Sokadalom idejéig marad érvényben, így a halászatot végre lehet hajtani a rendezvény előtt és a vízimadaraknak is lesz lehetőségük rátalálni a vízi élőhelyre. Mindezt szigorúan úgy, hogy az ne veszélyeztesse a természetvédelmi szempontokat.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Mikovinyi-emléktúra, vagyis a közismert „flúgos futam” is az Öreg-tóból leengedett víznek köszönheti lendületét: a kalandos vízitúrát és a nagy borulásokat a Kemma.hu élőben közvetítette. 

– Eddig mintegy négyszáz liter folyt le másodpercenként az öt zsilipen keresztül az Által-érbe az Öreg-tóból. Most, hogy megindul a vízeresztés, már ezer liter másodpercenként. Ezzel az intenzitással két centiméterrel tudjuk csökkenteni a tó vízszintjét naponta – mondta el Molnár András, aki azt is elmondta hogy az Által-ér vízitúra idején másodpercenként mintegy ötezer liter víz áramlik át a zsilipen, hogy biztonságosan lehessen teljesíteni az útvonalat. 

