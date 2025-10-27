Az Öreg-tó idén is bővelkedett a látogatókban: sokan érkeztek a Halgasztro Fesztiválra +videó, galéria

A tatai Halász és Halgasztro Fesztivál második napja is sikeresen lezárult. Az Öreg-tó partján csak úgy hemzsegtek az emberek, a város életében már hagyománynak számító programsorozat idén is sokakat vonzott.

Lezárult az idei Halgasztro Fesztivál az Öreg-tó partján

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Muzsikaszó az Öreg-tó partján

A napot 11 órakor Herczog Ricsi koncertje indította el, mely sok érdeklődött vonzott a tópartra ezen a napsütötte őszi napon. Volt olyan is, akit a fiatal fiú zenéje táncra is perdített. A finom illatok csak úgy mint tegnap, ma is terjengtek a levegőben, ezért nem volt meglepő, hogy sokan az asztalok mellett foglaltak helyet, hogy elfogyasszák a hal, vagy éppen street food ételeket. 13 órakor Herczog Ricsit Bertók Tibor Virtuoso váltotta le. A zenei programok mellett a Nemzeti Művelődési Intézet Hungarikum játéktérrel várta vasárnap a családokat, érdeklődőket a rendezvényen.