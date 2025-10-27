október 27., hétfő

Halászat

1 órája

Az Öreg-tó idén is bővelkedett a látogatókban: sokan érkeztek a Halgasztro Fesztiválra +videó, galéria

A Tatai Halfesztivál második napja is teljességgel sikeres volt. Az Öreg-tó partján rengetegen gyűltek össze, hogy élvezzék a gasztronómiát, a zenét és a fesztivál minden velejáróját.

Gábos Orsolya

A tatai Halász és Halgasztro Fesztivál második napja is sikeresen lezárult. Az Öreg-tó partján csak úgy hemzsegtek az emberek, a város életében már hagyománynak számító programsorozat idén is sokakat vonzott.

Öreg-tó
Lezárult az idei Halgasztro Fesztivál az Öreg-tó partján
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Muzsikaszó az Öreg-tó partján

A napot 11 órakor Herczog Ricsi koncertje indította el, mely sok érdeklődött vonzott a tópartra ezen a napsütötte őszi napon. Volt olyan is, akit a fiatal fiú zenéje táncra is perdített. A finom illatok csak úgy mint tegnap, ma is terjengtek a levegőben, ezért nem volt meglepő, hogy sokan az asztalok mellett foglaltak helyet, hogy elfogyasszák a hal, vagy éppen street food ételeket. 13 órakor Herczog Ricsit Bertók Tibor Virtuoso váltotta le. A zenei programok mellett a Nemzeti Művelődési Intézet Hungarikum játéktérrel várta vasárnap a családokat, érdeklődőket a rendezvényen.

GALÉRIA: Fotókon az Öreg-tavi nagyhalászat és lehalászás Tatán (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A kirakodóvásár a szombati naphoz hasonlóan is szeretettel várta a buzgó szempárokat, és a lelkes vásárlókat. A fesztiválon résztvevők visszajelzéseiből kiderült: sokan érkeztek messziről, nem csak Tata környékéről, hogy részesei legyenek ennek az őszi gasztronómiai ünnepnek. Az eseményen való nagy számú résztvevő és a derűs, vidám, gondtalan hangulat mindenkiben nyomot hagyott, ez pedig ismét bizonyította: 2025-ben is van létjogosultsága a halászat, mint ősi szakma ünnepének megrendezésére. 

GALÉRIA: Képeken a kirakodóvásár a tatai halfesztiválon (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Összegezve kijelenthetjük, hogy fesztivál látogatottsága idén is igazolta, hogy a Tatai Halász és Halgasztro Fesztivál mára a régió egyik kedvelt őszi rendezvénye lett, nem csak a halételek rajongóinak, hanem mindazoknak, akik élményekre, közösségre és jó hangulatra vágynak.

A hagyományos őszi látványhalászattal vette kezdetét a Tatai Öreg-tavi Halászati és Halászléfőző Fesztivál. Szombaton a hajnali halászattal indult a nap, amin a Kemma.hu is részt vett, rengeteg fotót és videót készítettünk az elképesztő látványról.

 

