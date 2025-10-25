október 25., szombat

Megtaláltuk a halételek Mekkáját, és olcsóbb, mint az aranyáron mért hekk +fotók

Címkék#hekk#látványhalászat#Halgasztro Fesztivál

Sikeresen elindult az idei Halász- és Halgasztro Fesztivál Tatán. Összegyűjtöttük, milyen ételkínálat várja az Öreg-tavi lehalászás apropóján szervezett rendezvény az érdeklődőket még vasárnap is. Fotókon is mutatjuk a jobbnál jobb falatokat.

Gábos Orsolya

Pénteken már elindult az idei Öreg-tavi lehalászás, vagyis a Halász- és Halgasztro Fesztivál, de az igazi attrakció szombaton reggel volt. A látványhalászat reggel nyolc órakor vette kezdetét. Most pedig megmutatjuk, melyik ételek voltak szemet és orrot gyönyörködtetőek, ínycsiklandóak a kitelepültek közül. Jöjjenek a halételek minden mennyiségben!

Öreg-tavi lehalászás: ez a halas ételek Mekkája
Kezdetét vette az idei Halgasztro Fesztivál, és bizony az Öreg-tavi lehalászás felér egy gasztrokalanddal is
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Milyen a kínálat az Öreg-tavi lehalászás standjainál:?

A látványhalászat lejárta után − amit a legkisebbek is nagyon élveztek − körbejártuk, hogy meglessük, milyen ételeket és mennyiért lehet itt kapni. A Parázs és Pikkely nevű szolgáltatónál 4500 forintos áron volt kapható a hekk, ami az emberek visszajelzései alapján nagyon jó is volt. 

GALÉRIA: Gasztro élményt is kínált az Öreg-tavi nagyhalászat és lehalászás (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

− Nagyon finom a hekk, de a halászlé is, érdemes megkóstolni − mondta egy pár., mi pedig hozzátesszük, hogy ezek szerint nemcsak a balatoni hekkárakat, de a fesztiválok árszabását is veri a hírhedt, aranyáron mért tatai hekk

Továbbá ugyanitt kapható volt harcsaburger, harcsacsipsz, süllő, melyeknek az illatuk igencsak megütötte az orrukat. Továbbsétálva éppen készülő harcsapaprikással is találkoztunk Zsenka néni konyhája jóvoltából, ami 4800 forintba került. A helyi, tatai Várárok Halsütőde is kitelepült az őszi eseményre, ők például 4500 forintos áron kínálták a passzírozott pontyhalászlét halfilével. 

Természetesen nem csak halételek voltak megtalálhatóak az eseményen, azoknak is kedveztek a szervezők, akik nem szeretik a halat, vagy éppen a szálka miatt nem merik fogyasztani. Határon túli kiállító is érkezett Tatára: jelen volt a farkaslakai Kovács Kalács, akik kürtőskalács készítéssel foglalkoznak és legismertebb kürtöskalácsuk málna darabokból tevődik össze. 

Tatabányáról mézkülönlegességeket, például mézborokat árusító üzlet is a kitelepültek között volt, akik az idei Tatai Sokadalomban is részt vettek.

 

