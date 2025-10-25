Megtaláltuk a halételek Mekkáját, és olcsóbb, mint az aranyáron mért hekk +fotók

− Nagyon finom a hekk, de a halászlé is, érdemes megkóstolni − mondta egy pár., mi pedig hozzátesszük, hogy ezek szerint nemcsak a balatoni hekkárakat, de a fesztiválok árszabását is veri a hírhedt, aranyáron mért tatai hekk.

Továbbá ugyanitt kapható volt harcsaburger, harcsacsipsz, süllő, melyeknek az illatuk igencsak megütötte az orrukat. Továbbsétálva éppen készülő harcsapaprikással is találkoztunk Zsenka néni konyhája jóvoltából, ami 4800 forintba került. A helyi, tatai Várárok Halsütőde is kitelepült az őszi eseményre, ők például 4500 forintos áron kínálták a passzírozott pontyhalászlét halfilével.

Természetesen nem csak halételek voltak megtalálhatóak az eseményen, azoknak is kedveztek a szervezők, akik nem szeretik a halat, vagy éppen a szálka miatt nem merik fogyasztani. Határon túli kiállító is érkezett Tatára: jelen volt a farkaslakai Kovács Kalács, akik kürtőskalács készítéssel foglalkoznak és legismertebb kürtöskalácsuk málna darabokból tevődik össze.

Tatabányáról mézkülönlegességeket, például mézborokat árusító üzlet is a kitelepültek között volt, akik az idei Tatai Sokadalomban is részt vettek.