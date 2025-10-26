Lezajlott az Öreg-tavi lehalászás, így telt az első nap a Halfesztiválon

Több százan gyűltek össze szombat hajnalban, hogy átéljék az Öreg-tavi lehalászást, a szemlélődő felnőttek mellett bőven akadtak kíváncsi, sőt bátor gyerekek is. A lehalászás sikeres lezárulása után körbejártuk, hogy feltérképezzük a helyszínt. A hangulat magáért beszélt.

Gasztro élményt is kínált az Öreg-tavi lehalászás

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Öreg-tavi lehalászás: így telt a nap Tatán

A gyermek szempárokban látszott a kíváncsiság: mi fog itt történni? Akadt olyan kisfiú is, aki maga fogott ki egy egy kilós halat és azt büszkén mutogatta szüleinek és a jelenlévőknek. A lehalászás, ahogy mindig, idén is hajnalban, napkeltekor kezdődött és már ekkor is több száz érdeklődő várta az esemény kezdetét. Lévai Ferenc lapunknak elmondta, a rendezvény egyik fő célja, hogy a fiatalok is megismerkedhessenek ezzel a régi, már-már feledésbe merült szakmával. A reggel 8 órakor kezdődő látványhalászat után élőhalvásárt tartottak a várárokban, egészen 18 óráig.

11 órakor színpadra lépett a Tatai Akusztik Band, ezt követően pedig Johan János prímás és zenekara váltotta le őket fél 1-kor. Mindeközben csak úgy terjengtek a finomabbnál finomabb illatok az Öreg-tó környékén: készült hekk, harcsapaprikás, halászlé és minden, mi szem-szájnak ingere. Sokan jöttek csak abból a célból is, hogy megtekintsék az egész napos kirakodóvásárt, a kitelepülők között messziről érkezők is helyett kaptak: akadt, aki Egerből jött, de a határon túlról, Erdélyből is érkeztek. Az árusokkal beszélgetve kiderült: a portéka és az ételek bizony szép számban fogynak.

Miután az emberek jól laktak és megvették kedvenc kézműves termékeik, következhetett a Monx Live Music 15:00 órakor, majd 16:30-kor az Enter Train Party Band pörgette fel a hangulatot, a résztvevő emberek jó kedélye csak úgy sugárzott, a hangulat felemelő volt. A szombati napot 19:00 órakor kezdődő koncerttel DJ Marák zárta. A hétvégi Halfesztivál itt azonban nem ér véget, holnap 11 órakor Herczog Ricsi koncertjével fog folytatódni a már hagyománynak számító programsorozat.