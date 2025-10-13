2 órája
Az óraátállítás újra vitát szít: veszélyes vagy csak felesleges pánik? +Szavazás
Minden ősszel és tavasszal ugyanaz a kérdés: van-e értelme még ennek az egésznek? Az óraátállítás most újra terítékre került – méghozzá egy megosztó kutatás miatt. De mit mondanak a szakértők? Tényleg kockázatos az egészségünkre nézve?
Évente kétszer tekerjük előre-hátra az órát – legtöbben csak bosszankodunk, másnap álmosabbak vagyunk, de aztán megy minden tovább. Most azonban a Stanford Egyetem kutatói azt állítják, hogy az óraátállítás akár az egészségünket is veszélyeztetheti. A szeptemberben megjelent tanulmány szerint, ha egész évben maradna a téli időszámítás, több százezer stroke-esetet lehetne megelőzni, és milliókkal kevesebb elhízott ember lenne világszerte.
Az óraátállítás veszélyei
A tanulmány szerint az éves kétszeri váltás megzavarja a szervezet belső biológiai óráját, az úgynevezett cirkadián ritmust, ami a hormontermeléstől az alvási cikluson át a szív- és érrendszer működéséig mindenre hatással van. A kutatók szerint a test „fényhez való igazodása” a legkevésbé a téli időszámításban sérül, míg a nyári időszámítás alatt a későn kelő nap miatt felborul a természetes ritmus.
„Ez nem releváns információ” – mondja a szakértő
A Kemma.hu megkeresésére azonban egy hazai szakértő, Kaszás Zsolt, a komáromi Sanatio Egészségközpont igazgatója határozottan cáfolta a tanulmány megállapításait. Elmagyarázta, hogy a stroke-nak két fő típusa van: az isémiás (vagy iszkémiás) stroke, amikor beszűkül egy agyi ér, és a véráramlás lelassul és vérellátási zavar alakul ki, illetve a vérzéses stroke, amikor egy ér megpattan, és vérzés alakul ki az agyban - az az agyvérzésről beszélünk.
Ezeknek semmilyen összefüggése nincs az óraátállítással
– hangsúlyozta.
A szakértő szerint az, hogy valaki egy órával kevesebbet vagy többet alszik, irreleváns ebből a szempontból.
A stroke kialakulását befolyásolhatja a vérnyomás, a nyomás különbség - hogy milyen magasan van az illető, a stressz, a genetika vagy a gyógyszerszedési szokás – de az, hogy előrébb vagy hátrébb tekerjük az órát, ebből a szempontból irreleváns.
A tévhit alapja
A szakértő arra is rámutatott, hogy az ilyen típusú tanulmányok gyakran egy-egy kis mintán vagy véletlen időszakon alapulnak.
Lehet, hogy volt egy kontrollcsoport, amely az óraátállítás idején kevesebbet aludt, és náluk véletlenül kettővel több stroke-eset fordult elő. De ez nem szignifikáns, ebből nem lehet komoly következtetést levonni.
Mi a valóság?
A szakértői vélemény tehát egyértelmű: az óraátállítás önmagában nem okoz stroke-ot. Ettől függetlenül tény, hogy a szervezetünknek időbe telik, amíg alkalmazkodik a váltáshoz – az átállást követő napokban sokan tapasztalnak fáradtságot, álmatlanságot, koncentrációs nehézségeket. Ezek azonban átmeneti tünetek, és néhány nap alatt elmúlnak.
Az óraátállítás körüli vita így nem orvosi, sokkal inkább életmódbeli és társadalmi kérdés: valóban szükségünk van-e még erre a rendszerre, vagy ideje lenne egyszer s mindenkorra megszüntetni.
Bár az Európai Unió évekkel ezelőtt már felvetette az óraátállítás eltörlését, a döntés azóta is elakadt. Addig is marad a megszokott rend: október utolsó vasárnapján egy órával visszatekerjük az órát – és vele együtt újraindul a régi vita arról, vajon tényleg érdemes-e ennyire kibillenteni a biológiai óránkat. Idén október 26-án fog megtörténni a második óraátállítás az évben, ezzel hivatalosan is megkezdve a téli időszakot.
