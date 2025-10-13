Az óraátállítás újra vitát szít: veszélyes vagy csak felesleges pánik? +Szavazás

Évente kétszer tekerjük előre-hátra az órát – legtöbben csak bosszankodunk, másnap álmosabbak vagyunk, de aztán megy minden tovább. Most azonban a Stanford Egyetem kutatói azt állítják, hogy az óraátállítás akár az egészségünket is veszélyeztetheti. A szeptemberben megjelent tanulmány szerint, ha egész évben maradna a téli időszámítás, több százezer stroke-esetet lehetne megelőzni, és milliókkal kevesebb elhízott ember lenne világszerte.

Milyen hatással van az óraátállítás a biológiai óránkra?

Fotó: Carol Yepes / Forrás: Getty Images

Az óraátállítás veszélyei

A tanulmány szerint az éves kétszeri váltás megzavarja a szervezet belső biológiai óráját, az úgynevezett cirkadián ritmust, ami a hormontermeléstől az alvási cikluson át a szív- és érrendszer működéséig mindenre hatással van. A kutatók szerint a test „fényhez való igazodása” a legkevésbé a téli időszámításban sérül, míg a nyári időszámítás alatt a későn kelő nap miatt felborul a természetes ritmus.

„Ez nem releváns információ” – mondja a szakértő

A Kemma.hu megkeresésére azonban egy hazai szakértő, Kaszás Zsolt, a komáromi Sanatio Egészségközpont igazgatója határozottan cáfolta a tanulmány megállapításait. Elmagyarázta, hogy a stroke-nak két fő típusa van: az isémiás (vagy iszkémiás) stroke, amikor beszűkül egy agyi ér, és a véráramlás lelassul és vérellátási zavar alakul ki, illetve a vérzéses stroke, amikor egy ér megpattan, és vérzés alakul ki az agyban - az az agyvérzésről beszélünk.

Ezeknek semmilyen összefüggése nincs az óraátállítással

– hangsúlyozta.

A szakértő szerint az, hogy valaki egy órával kevesebbet vagy többet alszik, irreleváns ebből a szempontból.

A stroke kialakulását befolyásolhatja a vérnyomás, a nyomás különbség - hogy milyen magasan van az illető, a stressz, a genetika vagy a gyógyszerszedési szokás – de az, hogy előrébb vagy hátrébb tekerjük az órát, ebből a szempontból irreleváns.

A tévhit alapja

A szakértő arra is rámutatott, hogy az ilyen típusú tanulmányok gyakran egy-egy kis mintán vagy véletlen időszakon alapulnak.