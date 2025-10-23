1 órája
Eltörölnék az óraátállítást, kimondták az ítéletet
Az őszi óraátállítás ismét heves vitákat váltott ki, sokan már rég eltörölnék a rendszert. Van, aki szerint teljesen haszontalan, másokat viszont egyáltalán nem zavar. Az óraátállítás témája évről évre megosztja az embereket, és most kimondták az ítéletet felette.
Bár minden évben ugyanúgy eljön az óraátállítás ideje, a téma sosem veszít aktualitásából. Idén ősszel is sokakat foglalkoztatott, vajon valóban szükség van-e még erre a hagyományra, vagy csupán felesleges kellemetlenség. Korábbi cikkünkben bemutattuk az óraátállítással kapcsolatos legfrissebb vitákat, hogy vajon egészségügyi kockázatot rejt, vagy csak felesleges pánikkeltésről van-e szó, sőt, még ítélet is született ebben a fontos ügyben.
Megszületett a döntés az óraátállításról az olvasók szerint
Ezúttal olvasóinkat is megkérdeztük, hogy mi a véleményük az óraátállításról, a szavazás eredménye pedig egyértelmű képet mutatott:
- 9 százalék mondta azt, hogy nem zavarja az óraátállítás,
- 14 százalék úgy véli, neki mindegy, van-e vagy nincs,
- 77 százalék szerint viszont már el kellene törölni, mert felesleges.
A válaszokból jól látszik, hogy az emberek döntő többsége változást szeretne – az őszi óraátállítás és a tavaszi óraátállítás mára inkább bosszúság, mint haszon.
Európa-szerte évek óta napirenden van az óraátállítás eltörlésének kérdése, és bár az uniós döntéshozók többször is tárgyalták a témát, konkrét lépés egyelőre nem történt. Addig pedig marad a jól ismert forgatókönyv: tavasszal előre, ősszel hátra – miközben a többség már szeretné végleg hátrahagyni ezt a szokást.