Eltörölnék az óraátállítást, kimondták az ítéletet

Megszületett a döntés az óraátállításról az olvasók szerint

Ezúttal olvasóinkat is megkérdeztük, hogy mi a véleményük az óraátállításról, a szavazás eredménye pedig egyértelmű képet mutatott:

9 százalék mondta azt, hogy nem zavarja az óraátállítás,

mondta azt, hogy nem zavarja az óraátállítás, 14 százalék úgy véli, neki mindegy, van-e vagy nincs,

úgy véli, neki mindegy, van-e vagy nincs, 77 százalék szerint viszont már el kellene törölni, mert felesleges.

A válaszokból jól látszik, hogy az emberek döntő többsége változást szeretne – az őszi óraátállítás és a tavaszi óraátállítás mára inkább bosszúság, mint haszon.

Európa-szerte évek óta napirenden van az óraátállítás eltörlésének kérdése, és bár az uniós döntéshozók többször is tárgyalták a témát, konkrét lépés egyelőre nem történt. Addig pedig marad a jól ismert forgatókönyv: tavasszal előre, ősszel hátra – miközben a többség már szeretné végleg hátrahagyni ezt a szokást.