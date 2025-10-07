57 perce
Mutatjuk, mikor lesz az óraátállítás
Idén október 26-án állítjuk vissza az órákat, ezáltal egy órával többet alhatunk. Így tehát nem csak a téli álmot alvó medvének, hanem az embernek is megkezdődik a téli időszámítás. Mutatjuk az óraátállítás pontos részleteit.
Az óraátállítás pár hét múlva kezdetét veszi: idén éppen a hosszú hétvégére esik a dátum. Korábban már többször is volt szó az óraátállítás eltörléséről, de ahogy a példa is mutatja, erre még nem került sor.
Óraátállítás: egy órát nyerünk
Október 26-án vasárnap hajnalban, 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat. Következésképp: egy órával többet pihenhetünk, mielőtt elkezdeni csörögni a vekker, amivel jelzi, hogy eljött az ideje munkába menni.
Miért van erre szükség?
Az óraátállításra az energiatakarékosság és a nappali világosság kihasználása érdekében volt szükség az első világháború idején, a világosabb órák meghosszabbításával a több emberi tevékenységet tett lehetővé. Az Európai Unióban már régóta vita tárgya, hogy fel kell-e számolni az óraátállítást, de egyelőre nem született végleges döntés. Addig is mindenki eldöntheti: a hosszabb éjszakáknak vagy a reggeli világosságnak örül jobban.