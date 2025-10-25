Óraátállítás 2025: itt van minden fontos infó, amit tudni érdemes róla

Ekkor lesz az óraátállítás 2025-ben

Idén október 26-án, vasárnap hajnalban állítjuk vissza az órákat. Ekkor térünk át, vagy vissza, kinek hogy tetszik, a téli időszámításra, amikor hajnali három óráról kettőre kell visszaállítanunk az órákat, vagyis egy órával tovább aludhatunk majd. Így tehát nem csak a téli álmot alvó medvének, hanem az embernek is megkezdődik a téli időszámítás.

Ma már szinte az összes modern eszköz (az okostelefonok, laptopok és számítógépek) automatikusan átállnak. Viszont az analóg órákat, konyhai eszközöket és egyes autók óráját kézzel kell nekünk átállítani.

Az óraátállítás története

Az óraátállítás gondolatát először Benjamin Franklin vetette fel 1784-ben, amikor tréfás hangvételű írásában azt javasolta, hogy az emberek keljenek korábban, így kevesebb gyertyát használnának. Bár akkor még senki sem gondolt a modern órák tekergetésére, az energiatakarékosság gondolata már megjelent.

A modern óraátállítást aztán Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia vezette be először 1916-ban, hogy energiát spóroljanak a háborús időkben. Rövid idő alatt több ország is követte őket, köztük Nagy-Britannia és az Egyesült Államok. A háború végével sok helyen megszüntették az átállítást, de a II. világháború és az 1970-es évek olajválsága újra előtérbe hozta. Az energiahiány idején ismét fontos lett minden megtakarított kilowatt, így az óraátállítás új életre kelt.

Hazánkban először 1916-ban vezették be, majd több megszakítás után 1980 óta folyamatosan alkalmazzuk a rendszert. Március utolsó vasárnapján előre, október utolsó vasárnapján pedig visszaállítjuk az órát, igazodva az európai gyakorlatokhoz.