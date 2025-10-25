1 órája
Óraátállítás 2025: itt van minden fontos infó, amit tudni érdemes róla
Hiába tervezi az Európai Unió évek óta megszüntetni, még idén ősszel is visszaállunk a téli időszámításra. Mivel az óraátállítás 2025-ben sem marad el, ezért összefoglaltuk, mit kell erről tudni, és milyen hatással van ez ránk.
A tavaszi és őszi óraátállítás mára megszokott része lett az életünknek, mégis kevesen tudják, honnan ered ez a gyakorlat. Az időzónákkal és az energiafelhasználással kapcsolatos kísérletek már a 18. század végére nyúlnak vissza, de a modern óraátállítás csak a háborús időkben vált valósággá. Nézzük, hogyan indult az óraátállítás, miért terjedt el, és miért van még mindig velünk az óraátállítás 2025-ben is, amikor már a legtöbben eltörölnék.
Ekkor lesz az óraátállítás 2025-ben
Idén október 26-án, vasárnap hajnalban állítjuk vissza az órákat. Ekkor térünk át, vagy vissza, kinek hogy tetszik, a téli időszámításra, amikor hajnali három óráról kettőre kell visszaállítanunk az órákat, vagyis egy órával tovább aludhatunk majd. Így tehát nem csak a téli álmot alvó medvének, hanem az embernek is megkezdődik a téli időszámítás.
Ma már szinte az összes modern eszköz (az okostelefonok, laptopok és számítógépek) automatikusan átállnak. Viszont az analóg órákat, konyhai eszközöket és egyes autók óráját kézzel kell nekünk átállítani.
Az óraátállítás története
Az óraátállítás gondolatát először Benjamin Franklin vetette fel 1784-ben, amikor tréfás hangvételű írásában azt javasolta, hogy az emberek keljenek korábban, így kevesebb gyertyát használnának. Bár akkor még senki sem gondolt a modern órák tekergetésére, az energiatakarékosság gondolata már megjelent.
A modern óraátállítást aztán Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia vezette be először 1916-ban, hogy energiát spóroljanak a háborús időkben. Rövid idő alatt több ország is követte őket, köztük Nagy-Britannia és az Egyesült Államok. A háború végével sok helyen megszüntették az átállítást, de a II. világháború és az 1970-es évek olajválsága újra előtérbe hozta. Az energiahiány idején ismét fontos lett minden megtakarított kilowatt, így az óraátállítás új életre kelt.
Hazánkban először 1916-ban vezették be, majd több megszakítás után 1980 óta folyamatosan alkalmazzuk a rendszert. Március utolsó vasárnapján előre, október utolsó vasárnapján pedig visszaállítjuk az órát, igazodva az európai gyakorlatokhoz.
Milyen hatással van ránk az óraátállítás?
Több tanulmány szerint az éves kétszeri váltás megzavarja a szervezet belső biológiai óráját, az úgynevezett cirkadián ritmust, ami a hormontermeléstől az alvási cikluson át a szív- és érrendszer működéséig mindenre hatással van. A kutatók szerint a test „fényhez való igazodása” a legkevésbé a téli időszámításban sérül, míg a nyári időszámítás alatt a későn kelő nap miatt felborul a természetes ritmus. Ezrét van, hogy fáradtabbak vagyunk az óraátállítás után
Ennek igazságtartalmának jártunk utána korábban egy hazai szakértővel, Kaszás Zsolttal, a komáromi Sanatio Egészségközpont igazgatójával, aki határozottan cáfolta ezen tanulmányok megállapításait.
Elmagyarázta, hogy a stroke-nak két fő típusa van: az isémiás (vagy iszkémiás) stroke, amikor beszűkül egy agyi ér, és a véráramlás lelassul és vérellátási zavar alakul ki, illetve a vérzéses stroke, amikor egy ér megpattan, és vérzés alakul ki az agyban - az az agyvérzésről beszélünk.
Ezeknek semmilyen összefüggése nincs az óraátállítással
– hangsúlyozta. A szakértő szerint az, hogy valaki egy órával kevesebbet vagy többet alszik, irreleváns ebből a szempontból. További részletek a témában itt olvashatóak:
Ezek tapasztalhatóak óraátállítás után
Az óraátállítás után sokan tapasztalnak olyan tüneteket, mint az:
- állandó fáradtság, még elegendő alvás mellett is,
- ingerlékenység,
- levertség,
- fejfájás,
- gyomorpanasz,
- koncentrációs nehézségek,
A jó hír, hogy ezek többnyire pár nap alatt elmúlnak, ám minél érzékenyebb a biológiai órája valakinek, annál inkább megérzi a váltást.
Így segíthetsz magadon óraátállítás idején
A Magyar Nemzet cikke szerint azonban számos praktika segítheti megkönnyíteni ezt az időszakot. Fáradtság esetén iktassunk be például pihenőt, ezzel elkerülhetők az ilyenkor gyakori háztartási vagy közlekedési balesetek. Vegyünk esténként egy forró fürdőt, készítsünk egy ízletes citromfűteát, amely megnyugtat lefekvés előtt.
Ha nem érezzük magunkat fáradtnak, az esti séta segíthet levezetni a feszültséget és ráhangolódni a pihenésre. Mozogjunk többet, ugyanis a futás, torna, jóga, vagy bármilyen aktivitás segíti a szerotonin hormon termelődését. A könnyű, mértékletes táplálkozás és a minimum napi tízezer lépés sokat segít a fáradtságérzés leküzdésében.