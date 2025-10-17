Kiberbűnözők Komárom-Esztergomban, így csalják ki a vagyonod pillanatok alatt

Az online csalások mindennaposak, van amikor gyanús sms-t kapunk van amikor a bankod nevében küldenek email. Sajnos még mindig vannak akiktől ilyen módszerekkel hatalmas vagyonokat csalnak ki a kiberbűnözők. A rendőrség a Mátrix projekt keretében mindenki óvatosságra int, és a komárom-esztergomi rendőrség pár esetet is hozott, ami az elmúlt hétben történt vármegyénkben.

Online csalások, és kiberbűnözés vármegyénkben

Forrás: Getty Images

Sosem tudhatod, mikor válsz online csalás áldozatává

Jóhiszemű embereket csapnak be, a múlt hét során Komárom-Esztergomban több kiber lopás is történt.

Labdarúgó meccsre akart jegyet venni, a vételárat elutalta, a jegyeket azonban nem kapta meg, az eladó pedig elérhetetlenné vált.

Egy másik személy kártyájáról, több részletben 1,3 millió forintot emelt le, bankkártyaadatokkal élt vissza valaki.

Banki alkalmazottnak adta ki magát valaki, és azt állította, hogy a bankszámláján visszaélés történt. A beszélgetés után több mint 700 ezer forint tűnt el a számlájáról.

A rendőrség több jótanácsott is megadott:

Mindig megbízható internetes oldalról rendelj, és válaszd az utánvétes fizetés lehetőségét!

Bankszámla, bankkártyaadataidat kezeld titkosan, azokról ne adj ki semmilyen információt! PIN-kódodat, netbankos jelszavadat ne írd fel sehova, ne oszd meg mással!

Ne feledd, a banki alkalmazottak soha nem kérnek telefonon keresztül jelszavakat, bankkártyaadatokat! Ha ilyen hívást kapsz, tedd le!

Újabb csalással próbálkoznak az adathalászok, és aki bedől, nemcsak a pénzét, hanem személyes adatait is elveszítheti. Az utóbbi időben többen kaptak hamis sms-t egy bizonyos közműszolgáltatótól, amiben egy link is található. Erre a linkre sose kattints.