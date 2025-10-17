3 órája
Kiberbűnözők Komárom-Esztergomban, így csalják ki a vagyonod pillanatok alatt
A múlt hét folyamán több áldozata is lett a kiberbűnözőknek Komárom-Esztergomban. Az online csalások már már mindennaposak, sajnos még mindig vannak olyan trükkök, amivel lenyúlhatják a pénzed.
Az online csalások mindennaposak, van amikor gyanús sms-t kapunk van amikor a bankod nevében küldenek email. Sajnos még mindig vannak akiktől ilyen módszerekkel hatalmas vagyonokat csalnak ki a kiberbűnözők. A rendőrség a Mátrix projekt keretében mindenki óvatosságra int, és a komárom-esztergomi rendőrség pár esetet is hozott, ami az elmúlt hétben történt vármegyénkben.
Sosem tudhatod, mikor válsz online csalás áldozatává
Jóhiszemű embereket csapnak be, a múlt hét során Komárom-Esztergomban több kiber lopás is történt.
- Labdarúgó meccsre akart jegyet venni, a vételárat elutalta, a jegyeket azonban nem kapta meg, az eladó pedig elérhetetlenné vált.
- Egy másik személy kártyájáról, több részletben 1,3 millió forintot emelt le, bankkártyaadatokkal élt vissza valaki.
- Banki alkalmazottnak adta ki magát valaki, és azt állította, hogy a bankszámláján visszaélés történt. A beszélgetés után több mint 700 ezer forint tűnt el a számlájáról.
A rendőrség több jótanácsott is megadott:
- Mindig megbízható internetes oldalról rendelj, és válaszd az utánvétes fizetés lehetőségét!
- Bankszámla, bankkártyaadataidat kezeld titkosan, azokról ne adj ki semmilyen információt! PIN-kódodat, netbankos jelszavadat ne írd fel sehova, ne oszd meg mással!
- Ne feledd, a banki alkalmazottak soha nem kérnek telefonon keresztül jelszavakat, bankkártyaadatokat! Ha ilyen hívást kapsz, tedd le!
Újabb csalással próbálkoznak az adathalászok, és aki bedől, nemcsak a pénzét, hanem személyes adatait is elveszítheti. Az utóbbi időben többen kaptak hamis sms-t egy bizonyos közműszolgáltatótól, amiben egy link is található. Erre a linkre sose kattints.
Vigyázz ezekkel az SMS-ekkel! Nem a közműszolgáltatód küldte az üzenetet
Az adathalászat mellett ismét megjelentek az unokázós trükkök is, amelyekkel milliókat csaltak ki áldozataiktól.
