53 perce
Videón az újonnan alakult Esztergomi Önkéntes Tűzoltóegyesület
Az új tűzoltóegyesület hamarosan munkához láhat. Új autót is kaptak az önkéntes tűzoltók, méghozzá Németországból érkezett a jószág.
Esztergomban immár eggyel több csapat védi az esztergomiakat a bajtól. Mint a polgármester Facebook-oldalán beszámolt róla, megalakult az Esztergomi Önkéntes Tűzoltóegyesület.
Tűzoltóautó is érkezett az Önkéntes Tűzoltóegyesülethez
A településen a Esztergomi Hivatásos Tűzoltók mellett már az önkéntes tűzoltók is védik a települést a tűztől. Utóbbi egyesület egy, a Bajor Tartományi Tűzoltóságtól érkezett tűzoltóautóval kezdi meg munkáját.
Nemrég a hivatásos tűzoltók is segítséget kaptak egyébként az esztergomi önkormányzattól. Többek közt feszítőeszközöket és ahhoz tartozó kiegészítőket juttattak a város őrzőinek.
Itt a lista, milyen új, életmentő eszközöket kap az esztergomi tűzoltóság a várostól