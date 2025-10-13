október 13., hétfő

Önkéntesek

3 órája

Videón az újonnan alakult Esztergomi Önkéntes Tűzoltóegyesület

Az új tűzoltóegyesület hamarosan munkához láhat. Új autót is kaptak az önkéntes tűzoltók, méghozzá Németországból érkezett a jószág.

Feleki Marietta

Esztergomban immár eggyel több csapat védi az esztergomiakat a bajtól. Mint a polgármester Facebook-oldalán beszámolt róla, megalakult az Esztergomi Önkéntes Tűzoltóegyesület. 

Tűzoltóautó is érkezett az Önkéntes Tűzoltóegyesülethez

A településen a Esztergomi Hivatásos Tűzoltók mellett már az önkéntes tűzoltók is védik a települést a tűztől. Utóbbi egyesület egy, a Bajor Tartományi Tűzoltóságtól érkezett tűzoltóautóval kezdi meg munkáját.

Nemrég a hivatásos tűzoltók is segítséget kaptak egyébként az esztergomi önkormányzattól. Többek közt feszítőeszközöket és ahhoz tartozó kiegészítőket juttattak a város őrzőinek.

 

