Videón az újonnan alakult Esztergomi Önkéntes Tűzoltóegyesület

Esztergomban immár eggyel több csapat védi az esztergomiakat a bajtól. Mint a polgármester Facebook-oldalán beszámolt róla, megalakult az Esztergomi Önkéntes Tűzoltóegyesület.

Önkéntes Tűzoltóegyesület alakult Esztergomban

Forrás: Shuttertstock/illusztráció

Tűzoltóautó is érkezett az Önkéntes Tűzoltóegyesülethez

A településen a Esztergomi Hivatásos Tűzoltók mellett már az önkéntes tűzoltók is védik a települést a tűztől. Utóbbi egyesület egy, a Bajor Tartományi Tűzoltóságtól érkezett tűzoltóautóval kezdi meg munkáját.

Nemrég a hivatásos tűzoltók is segítséget kaptak egyébként az esztergomi önkormányzattól. Többek közt feszítőeszközöket és ahhoz tartozó kiegészítőket juttattak a város őrzőinek.