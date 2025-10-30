Dráma a tatabányai tízemeletes tetején: fiatal akart a mélybe ugrani

Tatabányán egy tízemeletes ház tetejéről akart leugrani a 20 éves fiú október 23-án, feltehetően öngyilkossági kísérlet miatt. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, először Novák Ádám és Bodó Benedek rendőr őrmesterek értek ki. A bejelentőt az épület tetején a tömb szélétől egy métere találták meg. A járőrök habozás nélkül a fiatal férfihoz siettek, a földre rántották, majd biztonságos helyre kísérték, ahol átadták a mentőknek.

Öngyilkossági kísérlet Tatabányán, a mentésért Novák Ádám és Bodó Benedek elismerést kapott

Forrás: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség / facebook

A fiatal férfi elmondta, hogy szerelmi bánat miatt cselekedett így. Az esetről a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán számolt be helytállásukért a két rendőrt Boross Zoltán László rendőr dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben részesítette.

Az élet néha nehéz helyzetek elé állít minket, azonban ha úgy érzi, kilátástalan a helyzete, tudja, hogy nincs egyedül! Kérjen segítséget, és hívja a segélyvonalakat vagy forduljon szakemberhez!

– írta Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség.

Ha úgy érzi, krízishelyzete miatt segítségre van szüksége, a 116-123-as ingyenes telefonszámon éjjel-nappal hívható a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ).

