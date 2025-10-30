október 30., csütörtök

1 órája

Dráma a tatabányai tízemeletes tetején: fiatal akart a mélybe ugrani

Címkék#öngyilkosság#tatabánya#öngyilkossági kísérlet#rendőr

Szerelmi bánat miatt állt ki egy 20 éves a tíz emeletes ház szélére. Öngyilkossági kísérlethez riasztották a tatabányai rendőröket csütörtökön.

Kemma.hu

Tatabányán egy tízemeletes ház tetejéről akart leugrani a 20 éves fiú október 23-án, feltehetően öngyilkossági kísérlet miatt. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, először Novák Ádám és Bodó Benedek rendőr őrmesterek értek ki. A bejelentőt az épület tetején a tömb szélétől egy métere találták meg. A járőrök habozás nélkül a fiatal férfihoz siettek, a földre rántották, majd biztonságos helyre kísérték, ahol átadták a mentőknek. 

Öngyilkossági kísérlet Tatabányán
Öngyilkossági kísérlet Tatabányán, a mentésért Novák Ádám és Bodó Benedek elismerést kapott
Forrás: Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség / facebook

Öngyilkossági kísérlet Tatabányán

A fiatal férfi elmondta, hogy szerelmi bánat miatt cselekedett így. Az esetről a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán számolt be helytállásukért a két rendőrt Boross Zoltán László rendőr dandártábornok, vármegyei rendőrfőkapitány elismerésben részesítette.

Az élet néha nehéz helyzetek elé állít minket, azonban ha úgy érzi, kilátástalan a helyzete, tudja, hogy nincs egyedül! Kérjen segítséget, és hívja a segélyvonalakat vagy forduljon szakemberhez!

– írta Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség.

Ha úgy érzi, krízishelyzete miatt segítségre van szüksége, a 116-123-as ingyenes telefonszámon éjjel-nappal hívható a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ).

Elképesztő gyorsasággal reagált a rendőrség egy kétségbeesett bejelentésre augusztus 31-én délután. A segélykérő telefonáló elmondta, hogy a város területén, az 1-es vasúti fővonalon egy ember fekszik a síneken. A férfi feltehetően öngyilkos akart lenni. 

 

