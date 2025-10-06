A helyieket kérdezik, ki költözhet a településre

2025 júliusában lépet hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely alapján a települések megszabhatják, kik költözhetnek hozzájuk. Az önazonossági törvény miatt a betelepülési korlátozás igényéről az egyik település a helyieket kérdezte.

Helyi önazonossági törvény: a lakosokat kérdezték, ki települjön be

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: Vas Népe

Lakossági felmérés az önazonossági törvény kapcsán

A helyi önazonosság védelméről tart lakossági felmérést a tokodi önkormányzat. A települési Facebook-oldalon közzétették az ezzel kapcsolatos kérdőívet. Ezen többek közt arra kíváncsiak, hogy korlátozzák-e bizonyos területekre a beköltözést, és ha igen, melyekre?

Felmérik azt is, hogy a helyiek szerint milyen feltételekkel lehessen beköltözni a településre. A kérdőíven szereplő feltételek például a büntetlen előélet, vagy a garancia vállalása szemétszállítási szerződés megkötésére. A kérdőíven egyébként több feltétel is bejelölhető.