1 órája
A helyieket kérdezik, ki költözhet a településre
A kistelepülésen felmérték a lakosság véleményét. Az önazonossági törvény kapcsán kérdezték a helyieket, mi alapján lehessen megszabni a beköltözést.
2025 júliusában lépet hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely alapján a települések megszabhatják, kik költözhetnek hozzájuk. Az önazonossági törvény miatt a betelepülési korlátozás igényéről az egyik település a helyieket kérdezte.
Lakossági felmérés az önazonossági törvény kapcsán
A helyi önazonosság védelméről tart lakossági felmérést a tokodi önkormányzat. A települési Facebook-oldalon közzétették az ezzel kapcsolatos kérdőívet. Ezen többek közt arra kíváncsiak, hogy korlátozzák-e bizonyos területekre a beköltözést, és ha igen, melyekre?
Felmérik azt is, hogy a helyiek szerint milyen feltételekkel lehessen beköltözni a településre. A kérdőíven szereplő feltételek például a büntetlen előélet, vagy a garancia vállalása szemétszállítási szerződés megkötésére. A kérdőíven egyébként több feltétel is bejelölhető.
Ezek a törvényi lehetőségek
A helyi önazonosság védelmi törvény lehetőséget ad, hogy helyi rendelet alapján az önkormányzatok
- Elővásárlási jog előírását, vagy/és
- Lakcím létesítés korlátozása, vagy feltételhez kötését, vagy/és
- Betelepülési adó fizetési kötelezettséget írjanak elő az újonnan betelepülőknek.
A törvény nem vonatkozik visszamenőlegesen azokra az ingatlanügyletekre, amelyek a helyi rendeletek hatályba lépése előtt megkötésre kerültek. Emellett nem alkalmazható a különböző, államilag támogatott konstrukciókkal ingatlanvásárlókra, mint a falusi CSOK, a CSOK PLUSZ, vagy a Otthon Start Program.