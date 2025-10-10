1 órája
Újabb önazonossági rendelet: teljes stopot hirdetett ez a kistelepülés a zártkertekre
Több Komárom-Esztergom vármegyei település élt a helyi önazonosság védelméről szóló törvény adta lehetőségekkel. Cikkünkben Gyermely polgármestere mondja el véleményét arról, miért döntöttek a helyi önazonossági rendelet megalkotásáról.
Mint megírtuk, 2025 júliusában lépett hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely alapján a települések megszabhatják, kik költözhetnek hozzájuk. A törvény lehetőségeit Komárom-Esztergom vármegyei települések is kihasználták, például Tokod nemrég a lakosságot kérdezte a korlátozásokról. Több másik Komárom-Esztergom Vármegyei település azonban már meg is alkotta a helyi rendeletet az önazonosság védelmére.
Az utolsó pillanatban vagyunk - így nyilatkozott a helyi önazonosságról a polgármester
A helyi önazonossági rendelet célja a kormány indoklása szerint az, hogy jogi eszközöket adjon a települési közösségek kezébe társadalmi-, gazdasági- és kulturális önazonosságuk, hagyományaik és életformájuk megőrzéséhez. Így ha a közösség úgy érzi, hogy már nem tud több beköltözőt befogadni, tehessen az alkotmányos rendnek megfelelő lépéseket ennek megakadályozására.
A törvény által így az önkormányzatok egyéni mérlegelés alapján hozhatnak helyi rendeletet, amelyben többféle eszközzel élhetnek. Van olyan település, ahol a személyi feltételeken szigorítottak, de akad olyan is, ahol a település egy bizonyos területén van beköltözési korlát. Komárom-Esztergomban Szomor és Gyermely is megálljt parancsol az új beköltözőknek bizonyos területekre.
Zártkerteket szabályoz a törvényrendelet
A zártkerti ingatlan egy speciális szabály vonatkozik: nem lehet csak úgy eladni, hanem először ki kell függeszteni, át kell minősíteni. Egy idei törvénymódosítás szerint azonban, ha az önkormányzat rendeletben engedélyezi, a zártkerti ingatlanokat kivonják a mezőgazdasági művelés alól, és „művelés alól kivett” területként jegyezzék be.
Örültünk volna, ha már 10 éve ilyen törvényi eszközt adtak volna kezünkbe. Jelenleg az utolsó pillanatban vagyunk
- kezdte a beszélgetést telefonos megkeresésünkre Kókai Rita, Gyermely polgármestere.
Megállítani nem, de lelassítani még talán tudjuk azt a folyamatot, ami a külterületi, zártkerti területeken zajlik. Ezek a hétvégi kertek nem arra vannak, hogy tömegével beköltözzenek az emberek. A rendeletet pedig azért alkottuk, hogy megőrizzük a vidékünk nyugalmát, a helyi értékeinket
- nyomatékosította a polgármester asszony.
Majd hozzátette, hogy szívesen fogadnak mindenkit, aki Gyermelyre költözik: a belterületen számos eladó ingatlan keresi gazdáját. A külterületeket viszont nem szeretnék belterületbe vonni, így megálljt parancsolnának az ottani urbanizálódási igénynek is és a lakcímlétesítésnek.
Új beköltözőktől védik a külterületeket
A település helyi önazonossági rendelete értelmében Kenderesen, Macskahegyen, Papphegyen, Papphegy-alsón és Szőlőhegyen tilos október 15-től lakcímet, tartózkodási helyet létesíteni.
Jelenleg körülbelül 50 ember él kint a külterületeken. Megnőtt az autóforgalom ezeken a részeken is, az emberek szemetet termelnek, nagy betonkapukat húznak a házaik elé. A látvány emellett kaotikus: hol egy nagy épület, hol egy kis kalyiba cifrázza a tájat. Mindamellett, hogy ezekre a területekre mindössze 3 százalékos beépítettséget mond a HÉSZ. Ez tarthatatlan így, nem szeretnénk, ha ez még tovább folytatódna
- fogalmazott a polgármester, és hozzátette: a terület nincs közművesítve, emellett az önkormányzat az eddigi igények alapján közkutat biztosított.