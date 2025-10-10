Újabb önazonossági rendelet: teljes stopot hirdetett ez a kistelepülés a zártkertekre

Mint megírtuk, 2025 júliusában lépett hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely alapján a települések megszabhatják, kik költözhetnek hozzájuk. A törvény lehetőségeit Komárom-Esztergom vármegyei települések is kihasználták, például Tokod nemrég a lakosságot kérdezte a korlátozásokról. Több másik Komárom-Esztergom Vármegyei település azonban már meg is alkotta a helyi rendeletet az önazonosság védelmére.

Helyi önazonossági rendeletet alkotott Gyermely a külterületekre

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Az utolsó pillanatban vagyunk - így nyilatkozott a helyi önazonosságról a polgármester

A helyi önazonossági rendelet célja a kormány indoklása szerint az, hogy jogi eszközöket adjon a települési közösségek kezébe társadalmi-, gazdasági- és kulturális önazonosságuk, hagyományaik és életformájuk megőrzéséhez. Így ha a közösség úgy érzi, hogy már nem tud több beköltözőt befogadni, tehessen az alkotmányos rendnek megfelelő lépéseket ennek megakadályozására.