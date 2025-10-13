október 13., hétfő

Önazonosság

2 órája

Megszólalt a leányvári polgármester a beköltözési korlátról

Címkék#helyi identitás#beköltözés#önazonosság#vidék

Egyre több község korlátozza a beköltözést. Már több Komárom-Esztergom vármegyei település is döntött, megnéztük, hol terveznek helyi önazonossági rendeletet még.

Feleki Marietta

Mint korábban megírtuk, Az önazonossági törvény hatályba lépése után több Komárom-Esztergom vármegyei település helyi rendeletben korlátozta a beköltözést bizonyos területeire. A helyi önazonossági rendelet megalkotásáról kérdeztük a 10-es főúton levő, helyi hagyományaira büszke Leányvár polgármesterét.

Leányvár polgármestere is megszólalt a helyi önazonosságról
Helyi önazonossági rendeletről kérdeztük Leányvárt
Forrás: leanyvar.hu

Itt a polgármesterek reakciója a helyi önazonossági rendeletről

2025 júliusában lépett hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely alapján a települések megszabhatják, kik költözhetnek hozzájuk. A törvény lehetőségeit Komárom-Esztergom vármegyei települések is kihasználták, például Tokod nemrég a lakossági felmérést készít, amelyben felméri: van-e igény a beköltözési korlátozásra.

Nemrég Gyermely és Szomor pedig már döntött is a korlátozásról a helyi rendeletben: bizonyos külterülerti, zrtkerti ingatlanokba tilos lesz lakícmet létrehozni. 

Mint Kókai Rita, Gyermely polgármestere a Kemma.hu-nak nemrég nyilatkozta: véleménye szerint náluk nagy igény volt a jogkörre, ugyanis a külterületek urbanizálódnak, a települési önkományzatnak pedig nem szeretne még több belterületet létesíteni. 

Szomor polgármestere szerint a zártkertek benépesülése egyrészt a vidék sajátosságát teszi tönkre, másrészt az ingatlanspekulánsoknak is kedvez.

Kistelepülés válaszolt, mik a tervei

A témával kapcsolatban felkerestük Leányvárt is. A következőket kérdeztük:

  • tervez-e az ökormányzat helyi rendeletet alkotni, ha igen, várhatóan mikorra várható ilyen rendelet?
  • tervez-e lakossági felmérést az önkormányzat
  • érkezett-e lakossági igény helyi korlátozással kapcsolatban 

Kemma.hu-nak Fári Csaba polgármester nyilatkozott.

– Nem tervezünk ezzel kapcsolatban rendeletet hozni, felmérést sem tervez az Önkormányzat továbbá lakossági igény sem merült fel - tette hozzá.

A helyi önazonosság védelme érdekében hozott törvény célja egyébként az, hogy jogi eszközöket adjon a települések, közösségek kezébe önazonosságuk, hagyományaik és életformájuk megőrzéséhez. Ha a közösség úgy érzi, hogy már nem tud több beköltözőt befogadni, tehessen az alkotmányos rendnek megfelelő lépéseket ennek megakadályozására.

