Megszólalt a leányvári polgármester a beköltözési korlátról

Mint korábban megírtuk, Az önazonossági törvény hatályba lépése után több Komárom-Esztergom vármegyei település helyi rendeletben korlátozta a beköltözést bizonyos területeire. A helyi önazonossági rendelet megalkotásáról kérdeztük a 10-es főúton levő, helyi hagyományaira büszke Leányvár polgármesterét.

Helyi önazonossági rendeletről kérdeztük Leányvárt

Forrás: leanyvar.hu

Itt a polgármesterek reakciója a helyi önazonossági rendeletről

2025 júliusában lépett hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely alapján a települések megszabhatják, kik költözhetnek hozzájuk. A törvény lehetőségeit Komárom-Esztergom vármegyei települések is kihasználták, például Tokod nemrég a lakossági felmérést készít, amelyben felméri: van-e igény a beköltözési korlátozásra.

Nemrég Gyermely és Szomor pedig már döntött is a korlátozásról a helyi rendeletben: bizonyos külterülerti, zrtkerti ingatlanokba tilos lesz lakícmet létrehozni.

Mint Kókai Rita, Gyermely polgármestere a Kemma.hu-nak nemrég nyilatkozta: véleménye szerint náluk nagy igény volt a jogkörre, ugyanis a külterületek urbanizálódnak, a települési önkományzatnak pedig nem szeretne még több belterületet létesíteni.