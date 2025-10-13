2 órája
Megszólalt a leányvári polgármester a beköltözési korlátról
Egyre több község korlátozza a beköltözést. Már több Komárom-Esztergom vármegyei település is döntött, megnéztük, hol terveznek helyi önazonossági rendeletet még.
Mint korábban megírtuk, Az önazonossági törvény hatályba lépése után több Komárom-Esztergom vármegyei település helyi rendeletben korlátozta a beköltözést bizonyos területeire. A helyi önazonossági rendelet megalkotásáról kérdeztük a 10-es főúton levő, helyi hagyományaira büszke Leányvár polgármesterét.
2025 júliusában lépett hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely alapján a települések megszabhatják, kik költözhetnek hozzájuk. A törvény lehetőségeit Komárom-Esztergom vármegyei települések is kihasználták, például Tokod nemrég a lakossági felmérést készít, amelyben felméri: van-e igény a beköltözési korlátozásra.
Nemrég Gyermely és Szomor pedig már döntött is a korlátozásról a helyi rendeletben: bizonyos külterülerti, zrtkerti ingatlanokba tilos lesz lakícmet létrehozni.
Mint Kókai Rita, Gyermely polgármestere a Kemma.hu-nak nemrég nyilatkozta: véleménye szerint náluk nagy igény volt a jogkörre, ugyanis a külterületek urbanizálódnak, a települési önkományzatnak pedig nem szeretne még több belterületet létesíteni.
Szomor polgármestere szerint a zártkertek benépesülése egyrészt a vidék sajátosságát teszi tönkre, másrészt az ingatlanspekulánsoknak is kedvez.
Kistelepülés válaszolt, mik a tervei
A témával kapcsolatban felkerestük Leányvárt is. A következőket kérdeztük:
- tervez-e az ökormányzat helyi rendeletet alkotni, ha igen, várhatóan mikorra várható ilyen rendelet?
- tervez-e lakossági felmérést az önkormányzat
- érkezett-e lakossági igény helyi korlátozással kapcsolatban
Kemma.hu-nak Fári Csaba polgármester nyilatkozott.
– Nem tervezünk ezzel kapcsolatban rendeletet hozni, felmérést sem tervez az Önkormányzat továbbá lakossági igény sem merült fel - tette hozzá.
A helyi önazonosság védelme érdekében hozott törvény célja egyébként az, hogy jogi eszközöket adjon a települések, közösségek kezébe önazonosságuk, hagyományaik és életformájuk megőrzéséhez. Ha a közösség úgy érzi, hogy már nem tud több beköltözőt befogadni, tehessen az alkotmányos rendnek megfelelő lépéseket ennek megakadályozására.