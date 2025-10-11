október 11., szombat

1 órája

Októberfeszt-hangulat Esztergomban: testvérvárosból érkezett a sör, jótékonyságra ment a bevétel

Címkék#állatvédelem#Hernádi Ádám#Bogáncs Kutya-és Kisállatotthon#októberfeszt#sörkultúra#jótékonyság#sör

Különleges esemény színesítette az esztergomi hétvégét. Péntek este igazi Októberfeszt-hangulat várta a látogatókat az Esztergomi Piacon, ahol Ehingenből, a város testvértelepüléséből érkezett söröket kóstolhattak az érdeklődők. A nemes ital nemcsak a jókedvet, hanem jótékony célt is szolgált.

Kemma.hu

Az eseményről Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere számolt be a Facebook-oldalán. Mint írta, az Ehingenből – a sörkultúrájáról ismert német városból – hordókban érkezett sört becsületkasszás rendszerben kínálták, vagyis mindenki annyit adományozhatott, amennyit jónak látott. Jótékony célt is szolgált tehát az Októberfeszt Esztergomban.

Októberfeszt Esztergomban
Forrás: Hernádi Ádám/Facebook

A befolyt összeget a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon javára ajánlják fel, így a résztvevők egyszerre élvezhették a különleges ízeket és támogathatták az állatvédelem ügyét is.

Képeken az Októberfeszt Esztergomban

 

