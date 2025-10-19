1 órája
Ezek a programok várják a nemzeti ünnepen Tatabányán
Közeleg az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója. Mutatjuk, milyen programokkal készül október 23-ra Tatabánya.
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata szeretettel hívja és várja a város lakosait az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából, október 23-án tartandó városi megemlékezésre. Mutatjuk a programokat!
Október 23: Ilyen programokkal kecsegtet Tatabánya
A Nemzeti ünnepről való megemlékezés 16 órakor veszi kezdetét a Nagy Imre szobornál, ahol a programsorozat koszorúzással, megemlékezéssel kezdődik. 17 órakor a Béke Parkban folytatódik, ahol lesz térzene, Himnusz, egy versrészletet pedig Maróti Attila, a Jászai Mari Színház színművésze ad elő a közönségnek.
- Ezt követően ünnepi beszédet mond Szücsné Posztovics Ilona, a Megyei Jogú Város polgármestere,
- Illetve Bencsik János, miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési képviselője is elmondja köszöntőjét.
A köszöntőket követően a Forgórózsa Népművészeti Központ adja elő népdalválogatását, továbbá lesz koszorúzás és Szózat is. Az eseményen közreműködik Tatabánya Város Fúvószenekara, a Tatabányai SZC Bánki Donát - Péch Antal Technikum, a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár, továbbá az előbb említett Forgórózsa Népművészeti Központ.
