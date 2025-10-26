október 26., vasárnap

Megemlékezés

1 órája

Október 23. történései örökre az emberi lélekbe égtek

Címkék#ünnep#Október 23#Bencsik János#forradalom

Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg az 1956-ban történt eseményekről Tatabányán. Október 23. nem csak az emlékezetbe, az emberi lélekbe is örökre beleivódott.

Kemma.hu

Október 23-án, a nemzeti ünnepen Tatabánya méltóságteljes megemlékezést tartott az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire – a város lakói, közéleti személyiségek és intézmények közösen tisztelegtek a nemzeti ünnep szellemében. 

október 23
Bencsik János tartott beszédet október 23-án az 1956-os megemlékezés apropóján
Forrás: Facebook/Bencsik János - A Tatai medencéért

Október 23.: Tisztelet a hősöknek!

A megemlékezésre 16 órakor kezdtek el gyülekezni  a Nagy Imre-szobornál, ahol megtartották a koszorúzást. Ezt követően a rendezvény a Béke parkban folytatódott, ahol a színpadon zenei előadások, himnusz, költészeti részletek és ünnepi beszédek szerepeltek a programban. Az eseményen közreműködött a Tatabánya Város Fúvószenekara, a Tatabányai SZC Bánki Donát – Péch Antal Technikum, valamint a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár., továbbá a Forgórózsa Népművészeti Központ. A térzenét követően Maróti Attila színművész tolmácsolásában egy versrészletet hallhattak az érdeklődők - számolt be róla a Vértes Agorája.

Az ünnepi beszédek sorában elsőként Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere szólt a jelenlévőkhöz, majd felszólalt Bencsik János is. A beszédeket követően ismét koszorúzást tartottak, majd a Szózat közös eléneklése zárta a hivatalos programot.

 

 

