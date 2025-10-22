Érkezik a tél, indul a szezon, korcsolyára fel!

Kihirdették a tatabányai műjégpálya nyitásának időpontját: október 23. Az önkormányzati harcok ellenére is sikerült jeget varázsolnia a PTSE-nek. Ahogy arról portálunk korábban beszámolt, a jeget már korábban elkezdte készíteni a sportegyesület, úgy látszik, most a végére ért.

Ott jártunkkor még csak készítették a jeget, mostanra azonban a szezon nyitásának időpontját is kihirdették: október 23.

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Október 23: A nemzeti ünnepen startol a jégpálya

A Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület Facebook bejegyzésben tette közzé, mikor nyit a szezon. A kitűzött nap a nemzeti ünnep reggele lett, október 23-án 9 órától nyit a szezon, de ahogy ők fogalmaztak: "Grincs megérkezett – és kihirdette a jégkorszakot!"

A jégpálya sorsa az utóbbi időben bizony nem volt egyszerű, a városi politika a jégpálya vezetését igencsak megtépázta, ám ők végig kitartottak.

Így alakultak a bonyodalmak az évek alatt