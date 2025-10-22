3 órája
Érkezik a tél, indul a szezon, korcsolyára fel!
A tatabányai műjégpálya sikerrel vette a ráháruló akadályokat. A jég elkészült, mi több a szezon indulásának dátuma is kitűzésre került: október 23. az a nap, mikor a korcsolyázás szerelmesei használatba vehetik a jégpályát.
Kihirdették a tatabányai műjégpálya nyitásának időpontját: október 23. Az önkormányzati harcok ellenére is sikerült jeget varázsolnia a PTSE-nek. Ahogy arról portálunk korábban beszámolt, a jeget már korábban elkezdte készíteni a sportegyesület, úgy látszik, most a végére ért.
Október 23: A nemzeti ünnepen startol a jégpálya
A Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület Facebook bejegyzésben tette közzé, mikor nyit a szezon. A kitűzött nap a nemzeti ünnep reggele lett, október 23-án 9 órától nyit a szezon, de ahogy ők fogalmaztak: "Grincs megérkezett – és kihirdette a jégkorszakot!"
A jégpálya sorsa az utóbbi időben bizony nem volt egyszerű, a városi politika a jégpálya vezetését igencsak megtépázta, ám ők végig kitartottak.
Így alakultak a bonyodalmak az évek alatt
- Az indulatok gyökere még 2023-ra nyúlik vissza, amikor a PTSE és Boda Bánk (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony. Azóta több előterjesztés és költségvetési döntés is a jégpálya működését veszélyeztette. Bár a város több mint százmillió forinttal támogatta a létesítményt az elmúlt években, a jövő továbbra sem biztosított: az önkormányzat a területet, az egyesület pedig a pályát, a tetőt és az eszközöket birtokolja, ami újabb jogi vitákat vetít előre.
- 2025 június 30-án az alapvetően 15 évre megkötött közfeladat-ellátási szerződést 90 napos határidővel felmondták, a közgyűlés többségének akarata szerint.
- 2025 október 6-án kellett volna átadja a sportegyesület a jégpályát az önkormányzatnak, ám ez nem történt meg. Az egyesület a döntését közleményben indokolta. Ugyanezen a napon a PTSE portálunknak egyfajta ígéretet tett: "Az biztos, hogy itt lesz jég!" - mondták. És láthatóan így is lett.