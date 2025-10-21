40 perce
Így alakul a boltok nyitvatartása a négy napos hosszú hétvégén
Hol tudsz vásárolni a négy napos hosszú hétvégén? Utána néztünk a boltzáraknak és a nyitvatartási rendeknek az október 23-i hosszú hétvége napjaira. A Lidltől a Sparig és egészen a kisboltokig itt van minden.
Mindjárt itt van a négy napos hosszú hétvége, és vele együtt a boltzárak is. Október 23-án ünnepnap lesz, pontosabban az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja ami idén csütörtökre esik ezért pénteken is munkaszüneti nap lesz és legtöbben otthon maradnak majd. Az október 23-i hosszú hétvége miatt, kedvenc boltjaink ezért sorra közölték mikor lesznek zárva és nyitva a következő napokban. Mondjuk a Lidl, Tesco, Penny, Spar/Interspar, Aldi, Auchan és a kisebb boltok nyitvatartását.
Így alakul az október 23-i hosszú hétvége
Lidl
Október 22: nyitva
Október 23: zárva
Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint
Tesco
Október 22: nyitva
Október 23: zárva
Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint
Aldi
Október 22: nyitva
Október 23: zárva
Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint
Spar/Interspar
Október 22: nyitva
Október 23: zárva
Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint
Penny
Október 22: nyitva
Október 23: zárva
Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint
Auchan
Október 22: nyitva
Október 23: zárva
Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint
A nagyobb üzletek pénteken és hétvégén is a megszokott nyitvatartás szerint működnek majd. A kisebb boltok, mint például a CBA, Coop, Reál nyitvatartási rendje változhat.
Ahogyan a mindmegette.hu is megírta a benzinkutakon működő SPAR Express vagy DESPAR boltok, valamint az éjjel-nappali kisboltok, trafikok, virágüzletek és ügyeletes gyógyszertárak továbbra is nyitva tarthatnak. De indulás előtt érdemes , az interneten után nézni.
Íme, néhány kihagyhatatlan úti cél a hosszú hétvégére. Itt az egész családnak tudsz programot találni, legyen az kicsiknek vagy nagyoknak. És a hosszú hétvégék és munkaszüneti napokat az év végéig is megnéztük, hogy még erre is fel tudj készülni.
