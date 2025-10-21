október 21., kedd

Orsolya névnap

11°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

40 perce

Így alakul a boltok nyitvatartása a négy napos hosszú hétvégén

Címkék#ünnep#56-os forradalom#munkaszüneti nap#Október 23#nyitvatartása#boltzár#hosszú hétvége

Hol tudsz vásárolni a négy napos hosszú hétvégén? Utána néztünk a boltzáraknak és a nyitvatartási rendeknek az október 23-i hosszú hétvége napjaira. A Lidltől a Sparig és egészen a kisboltokig itt van minden.

Kemma.hu

Mindjárt itt van a négy napos hosszú hétvége, és vele együtt a boltzárak is. Október 23-án ünnepnap lesz, pontosabban az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja ami idén csütörtökre esik ezért pénteken is munkaszüneti nap lesz és legtöbben otthon maradnak majd. Az október 23-i hosszú hétvége miatt, kedvenc boltjaink ezért sorra közölték mikor lesznek zárva és nyitva a következő napokban. Mondjuk a Lidl, Tesco, Penny, Spar/Interspar, Aldi, Auchan és a kisebb boltok nyitvatartását. 

Október 23-i hosszú hétvége
Boltzárak az október 23-i hosszú hétvége napjaira
Forrás:  Shutterstock

Így alakul az október 23-i hosszú hétvége

Lidl

Október 22: nyitva

Október 23: zárva

Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint

Tesco

Október 22: nyitva

Október 23: zárva

Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint

Aldi

Október 22: nyitva

Október 23: zárva

Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint

Spar/Interspar

Október 22: nyitva

Október 23: zárva

Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint

Penny

Október 22: nyitva

Október 23: zárva

Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint

Auchan

Október 22: nyitva

Október 23: zárva

Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint

A nagyobb üzletek pénteken és hétvégén is a megszokott nyitvatartás szerint működnek majd. A kisebb boltok, mint például a CBA, Coop, Reál nyitvatartási rendje változhat. 

Ahogyan a mindmegette.hu is megírta a benzinkutakon működő SPAR Express vagy DESPAR boltok, valamint az éjjel-nappali kisboltok, trafikok, virágüzletek és ügyeletes gyógyszertárak továbbra is nyitva tarthatnak. De indulás előtt érdemes , az interneten után nézni.

Íme, néhány kihagyhatatlan úti cél a hosszú hétvégére. Itt az egész családnak tudsz programot találni, legyen az kicsiknek vagy nagyoknak. És a hosszú hétvégék és munkaszüneti napokat az év végéig is megnéztük, hogy még erre is fel tudj készülni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu