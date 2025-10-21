Így alakul a boltok nyitvatartása a négy napos hosszú hétvégén

Mindjárt itt van a négy napos hosszú hétvége, és vele együtt a boltzárak is. Október 23-án ünnepnap lesz, pontosabban az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja ami idén csütörtökre esik ezért pénteken is munkaszüneti nap lesz és legtöbben otthon maradnak majd. Az október 23-i hosszú hétvége miatt, kedvenc boltjaink ezért sorra közölték mikor lesznek zárva és nyitva a következő napokban. Mondjuk a Lidl, Tesco, Penny, Spar/Interspar, Aldi, Auchan és a kisebb boltok nyitvatartását.

Boltzárak az október 23-i hosszú hétvége napjaira

Forrás: Shutterstock

Így alakul az október 23-i hosszú hétvége

Lidl

Október 22: nyitva

Október 23: zárva

Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint

Tesco

Október 22: nyitva

Október 23: zárva

Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint

Aldi

Október 22: nyitva

Október 23: zárva

Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint

Spar/Interspar

Október 22: nyitva

Október 23: zárva

Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint

Penny

Október 22: nyitva

Október 23: zárva

Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint

Auchan

Október 22: nyitva

Október 23: zárva

Október 24-25-26 (péntek-szombat-vasárnap): a szokásos napi rend szerint

A nagyobb üzletek pénteken és hétvégén is a megszokott nyitvatartás szerint működnek majd. A kisebb boltok, mint például a CBA, Coop, Reál nyitvatartási rendje változhat.

Ahogyan a mindmegette.hu is megírta a benzinkutakon működő SPAR Express vagy DESPAR boltok, valamint az éjjel-nappali kisboltok, trafikok, virágüzletek és ügyeletes gyógyszertárak továbbra is nyitva tarthatnak. De indulás előtt érdemes , az interneten után nézni.