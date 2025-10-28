Novemberben érkezik a nyugdíjkorrekció – íme, minden fontos részlet, amit az időseknek tudniuk kell

Ahogy azt korábban már megírtuk, a kormány 2025 novemberében nyugdíjkorrekciót hajt végre, hogy megőrizze az idősek jövedelmének vásárlóerejét. A Magyar Államkincstár hivatalos tájékoztatása szerint ez több tízezer forintos pluszt jelenthet az időseknek, amit novemberben, egy összegben kapnak meg. Itt van minden amit tartalmaz a nyugdíjemelés 2025 novemberében.

Itt van minden részlet a novemberi nyugdíjkorrekcióról

Kinek jár a novemberi nyugdíjkorrekció, és hogyan kapják meg?

A Magyar Államkincstár részletes közleménye alapján a novemberi nyugdíjkorrekció minden olyan ellátásra vonatkozik, amelyet a törvény szerint a nyugdíjemelés érint. Az intézkedés célja, hogy az év eleji – 3,2%-os – emelést kiegészítse, mivel az infláció végül magasabb lett a vártnál.

Kinek jár nyugdíj emelés:

Öregségi nyugdíjban részesülőknek

Korhatár előtti ellátás jogosultjainak

Rokkantsági ellátásban részesülőknek

Baleseti járadékot kapóknak

Egyéb, nyugdíjszerű ellátások esetén is, amelyek szerepelnek a kormányrendeletben

A tizenharmadik havi nyugdíjra is jár a 1,6%-os korrekció

Kinek nem jár a nyugdíjkorrekció

Azoknak, akik nem nyugdíjszerű ellátást kapnak (pl. szociális segély, egyszeri támogatás)

Azoknak, akik 2025. november után lépnek nyugdíjba, mivel a korrekció az év elejétől járó ellátásokra vonatkozik

Mekkora összegre számíthatnak a jogosultak:

A kormányrendelet szerint az emelés 1,6%, visszamenőleg január 1-jétől.

Az év eleji és az inflációs különbség alapján a tíz hónapra járó különbözetet egy összegben fizetik ki.

Az átlagos pótlólagos összeg 39 000–42 000 forint körül alakulhat, de természetesen mindenkinél az aktuális nyugdíj összege határozza meg a pontos mértéket.



Hogyan kapják meg a pénzt:

Bankszámlára utalva: a novemberi nyugdíjjal együtt, de külön tételként, 2025. november 12-én írják jóvá.

Postai kézbesítéssel: külön borítékban, a szokásos nyugdíjfizetési napon.

Nem kell semmit intézni: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság automatikusan elvégzi az emelést, a jogosultaknak nem kell külön kérelmet benyújtaniuk.





Fontos tudnivaló: A korrekció beépül a nyugdíj alapösszegébe, így a 2026-os év eleji nyugdíjemelés már az emelt összegre fog épülni. Ez azt jelenti, hogy a novemberi kiegészítés nem egyszeri juttatás, hanem tartósan növeli a havi ellátást.





