Nyugdíj emelés

51 perce

Novemberben érkezik a nyugdíjkorrekció – íme, minden fontos részlet, amit az időseknek tudniuk kell

Jó hír érkezett az időseknek: novemberben kiegészítő emelés érkezik a nyugdíjakhoz. A novemberi nyugdíjkorrekció az inflációhoz igazítja az idei ellátásokat, és visszamenőleg is jár minden jogosultnak.

Kemma.hu

Ahogy azt korábban már megírtuk, a kormány 2025 novemberében nyugdíjkorrekciót hajt végre, hogy megőrizze az idősek jövedelmének vásárlóerejét. A Magyar Államkincstár hivatalos tájékoztatása szerint ez több tízezer forintos pluszt jelenthet az időseknek, amit novemberben, egy összegben kapnak meg. Itt van minden amit tartalmaz a nyugdíjemelés 2025 novemberében.

Itt van minden részlet a novemberi nyugdíjkorrekcióról
Fotó: Huszár Márk / Forrás: Heol

Kinek jár a novemberi nyugdíjkorrekció, és hogyan kapják meg?

A Magyar Államkincstár részletes közleménye alapján a novemberi nyugdíjkorrekció minden olyan ellátásra vonatkozik, amelyet a törvény szerint a nyugdíjemelés érint. Az intézkedés célja, hogy az év eleji – 3,2%-os – emelést kiegészítse, mivel az infláció végül magasabb lett a vártnál.

 Kinek jár nyugdíj emelés:

  • Öregségi nyugdíjban részesülőknek
  • Korhatár előtti ellátás jogosultjainak
  • Rokkantsági ellátásban részesülőknek
  • Baleseti járadékot kapóknak
  • Egyéb, nyugdíjszerű ellátások esetén is, amelyek szerepelnek a kormányrendeletben
  • A tizenharmadik havi nyugdíjra is jár a 1,6%-os korrekció

 Kinek nem jár a nyugdíjkorrekció

  • Azoknak, akik nem nyugdíjszerű ellátást kapnak (pl. szociális segély, egyszeri támogatás)
  • Azoknak, akik 2025. november után lépnek nyugdíjba, mivel a korrekció az év elejétől járó ellátásokra vonatkozik

Mekkora összegre számíthatnak a jogosultak:

  • A kormányrendelet szerint az emelés 1,6%, visszamenőleg január 1-jétől.
  • Az év eleji és az inflációs különbség alapján a tíz hónapra járó különbözetet egy összegben fizetik ki.
  • Az átlagos pótlólagos összeg 39 000–42 000 forint körül alakulhat, de természetesen mindenkinél az aktuális nyugdíj összege határozza meg a pontos mértéket.


Hogyan kapják meg a pénzt:

  • Bankszámlára utalva: a novemberi nyugdíjjal együtt, de külön tételként, 2025. november 12-én írják jóvá.
  • Postai kézbesítéssel: külön borítékban, a szokásos nyugdíjfizetési napon.

 

Nem kell semmit intézni: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság automatikusan elvégzi az emelést, a jogosultaknak nem kell külön kérelmet benyújtaniuk.


 

Fontos tudnivaló: A korrekció beépül a nyugdíj alapösszegébe, így a 2026-os év eleji nyugdíjemelés már az emelt összegre fog épülni. Ez azt jelenti, hogy a novemberi kiegészítés nem egyszeri juttatás, hanem tartósan növeli a havi ellátást.


 

Nyugdíjasok figyelem: akár 50 ezer forint támogatás is igényelhető

A nyugdíjasok egy különleges támogatási formát vehetnek igénybe, amelyről sokan nem is tudnak. Az úgynevezett egyszeri méltányossági segély azoknak nyújthat anyagi támaszt, akik váratlan élethelyzetbe kerülnek. Ez a segély akár 50 ezer forint összegű is lehet, és évente egyszer igényelhető.

A kormány novemberi intézkedései jelentős támogatást nyújtanak a nyugdíjasoknak. Emellett a nyugdíjasok étkezési utalványt is kaptak az év során, ami szintén segít a mindennapi kiadások csökkentésében. Ezek az intézkedések együtt több tízezer forintos pluszt biztosítanak az időseknek, javítva vásárlóerejüket és életkörülményeiket, így a kormány folyamatosan támogatja a nyugdíjas közösség anyagi biztonságát.

 

