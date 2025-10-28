51 perce
Novemberben érkezik a nyugdíjkorrekció – íme, minden fontos részlet, amit az időseknek tudniuk kell
Jó hír érkezett az időseknek: novemberben kiegészítő emelés érkezik a nyugdíjakhoz. A novemberi nyugdíjkorrekció az inflációhoz igazítja az idei ellátásokat, és visszamenőleg is jár minden jogosultnak.
Ahogy azt korábban már megírtuk, a kormány 2025 novemberében nyugdíjkorrekciót hajt végre, hogy megőrizze az idősek jövedelmének vásárlóerejét. A Magyar Államkincstár hivatalos tájékoztatása szerint ez több tízezer forintos pluszt jelenthet az időseknek, amit novemberben, egy összegben kapnak meg. Itt van minden amit tartalmaz a nyugdíjemelés 2025 novemberében.
Kinek jár a novemberi nyugdíjkorrekció, és hogyan kapják meg?
A Magyar Államkincstár részletes közleménye alapján a novemberi nyugdíjkorrekció minden olyan ellátásra vonatkozik, amelyet a törvény szerint a nyugdíjemelés érint. Az intézkedés célja, hogy az év eleji – 3,2%-os – emelést kiegészítse, mivel az infláció végül magasabb lett a vártnál.
Kinek jár nyugdíj emelés:
- Öregségi nyugdíjban részesülőknek
- Korhatár előtti ellátás jogosultjainak
- Rokkantsági ellátásban részesülőknek
- Baleseti járadékot kapóknak
- Egyéb, nyugdíjszerű ellátások esetén is, amelyek szerepelnek a kormányrendeletben
- A tizenharmadik havi nyugdíjra is jár a 1,6%-os korrekció
Kinek nem jár a nyugdíjkorrekció
- Azoknak, akik nem nyugdíjszerű ellátást kapnak (pl. szociális segély, egyszeri támogatás)
- Azoknak, akik 2025. november után lépnek nyugdíjba, mivel a korrekció az év elejétől járó ellátásokra vonatkozik
Mekkora összegre számíthatnak a jogosultak:
- A kormányrendelet szerint az emelés 1,6%, visszamenőleg január 1-jétől.
- Az év eleji és az inflációs különbség alapján a tíz hónapra járó különbözetet egy összegben fizetik ki.
- Az átlagos pótlólagos összeg 39 000–42 000 forint körül alakulhat, de természetesen mindenkinél az aktuális nyugdíj összege határozza meg a pontos mértéket.
Hogyan kapják meg a pénzt:
- Bankszámlára utalva: a novemberi nyugdíjjal együtt, de külön tételként, 2025. november 12-én írják jóvá.
- Postai kézbesítéssel: külön borítékban, a szokásos nyugdíjfizetési napon.
Nem kell semmit intézni: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság automatikusan elvégzi az emelést, a jogosultaknak nem kell külön kérelmet benyújtaniuk.
Fontos tudnivaló: A korrekció beépül a nyugdíj alapösszegébe, így a 2026-os év eleji nyugdíjemelés már az emelt összegre fog épülni. Ez azt jelenti, hogy a novemberi kiegészítés nem egyszeri juttatás, hanem tartósan növeli a havi ellátást.
Nyugdíjasok figyelem: akár 50 ezer forint támogatás is igényelhető
A nyugdíjasok egy különleges támogatási formát vehetnek igénybe, amelyről sokan nem is tudnak. Az úgynevezett egyszeri méltányossági segély azoknak nyújthat anyagi támaszt, akik váratlan élethelyzetbe kerülnek. Ez a segély akár 50 ezer forint összegű is lehet, és évente egyszer igényelhető.
A kormány novemberi intézkedései jelentős támogatást nyújtanak a nyugdíjasoknak. Emellett a nyugdíjasok étkezési utalványt is kaptak az év során, ami szintén segít a mindennapi kiadások csökkentésében. Ezek az intézkedések együtt több tízezer forintos pluszt biztosítanak az időseknek, javítva vásárlóerejüket és életkörülményeiket, így a kormány folyamatosan támogatja a nyugdíjas közösség anyagi biztonságát.