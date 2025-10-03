október 3., péntek

45 perce

Novembertől jön a nyugdíjkorrekció, ez várhat a nyugdíjasokra

Címkék#nyugdíjkorrekció#Orbán Viktor#nyugdíj

Újabb óriási segítség érkezhet a nyugdíjasoknak. A magyar miniszterelnök videóban beszélt a nyugdíjkorrekcióról és arról, hogy ez mit jelenthet az embereknek.

Kemma.hu

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be egy hatalmas döntést. 2025. novembertől jön a nyugdíjkorrekció, minden nyugdíjas megkapja az inflációkövető emelést, amely átlagosan 51 ezer forinttal növeli a járandóságokat.

Orbán Viktor, nyugdíjkorrekció
Orbán Viktor a nyugdíjkorrekcióról beszélt
Forrás: Facebook /Orbán Viktor

Novembertől lesz a nyugdíjkorrekció 

A kormány 1,6 százalékos nyugdíjkorrekciót hajt végre, amely 2025. január 1-jétől visszamenőleg érvényes.

 

Az utolsó simításokat végzem a 2025 novemberi nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten.

– mondta a miniszter elnök a videóban.

Szeptemberben megkezdődött az élelmiszer támogatások kézbesítése. Az nyugdíjas utalvány felhasználásához azonban nem árt ismerni a szabályokat. Csak bizonyos helyeken használható fel az nyugdíjas utalvány

 

