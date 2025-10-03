45 perce
Novembertől jön a nyugdíjkorrekció, ez várhat a nyugdíjasokra
Újabb óriási segítség érkezhet a nyugdíjasoknak. A magyar miniszterelnök videóban beszélt a nyugdíjkorrekcióról és arról, hogy ez mit jelenthet az embereknek.
Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be egy hatalmas döntést. 2025. novembertől jön a nyugdíjkorrekció, minden nyugdíjas megkapja az inflációkövető emelést, amely átlagosan 51 ezer forinttal növeli a járandóságokat.
Novembertől lesz a nyugdíjkorrekció
A kormány 1,6 százalékos nyugdíjkorrekciót hajt végre, amely 2025. január 1-jétől visszamenőleg érvényes.
Az utolsó simításokat végzem a 2025 novemberi nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten.
– mondta a miniszter elnök a videóban.
