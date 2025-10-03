Novembertől jön a nyugdíjkorrekció, ez várhat a nyugdíjasokra

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be egy hatalmas döntést. 2025. novembertől jön a nyugdíjkorrekció, minden nyugdíjas megkapja az inflációkövető emelést, amely átlagosan 51 ezer forinttal növeli a járandóságokat.

Orbán Viktor a nyugdíjkorrekcióról beszélt

Forrás: Facebook /Orbán Viktor

Novembertől lesz a nyugdíjkorrekció

A kormány 1,6 százalékos nyugdíjkorrekciót hajt végre, amely 2025. január 1-jétől visszamenőleg érvényes.

Az utolsó simításokat végzem a 2025 novemberi nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten.

– mondta a miniszter elnök a videóban.

Szeptemberben megkezdődött az élelmiszer támogatások kézbesítése. Az nyugdíjas utalvány felhasználásához azonban nem árt ismerni a szabályokat. Csak bizonyos helyeken használható fel az nyugdíjas utalvány