október 19., vasárnap

Nándor névnap

-2°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatás

43 perce

Rekordösszegben váltották be a nyugdíjas utalványokat - éltek az idősek a lehetőséggel

Címkék#Orbán Viktor#élelmiszer utalvány#nyugdíjkompenzáció

Ősszel ismét többféle támogatásban részesülnek az idősek, köztük a kiegészítő nyugdíjemelés és az utalványprogram is könnyíti a mindennapokat. A nyugdíjas élelmiszer-utalvány eddig több mint 24 milliárd forint értékben került beváltásra.

Kemma.hu

Mint korábban megírtuk, ősszel nyugdíjkompenzáció és 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány is segíti a nyugdíjasokat. Az utalványok kizárólag élelmiszer vásárlására használhatók fel, és nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is jogosultak rá. A nyugdíjas élelmiszer-utalványokat szeptemberben és októberben kézbesítették, és a program célja, hogy kézzelfogható támogatást nyújtson az időseknek a mindennapi kiadásaik fedezésében.

nyugdíjas élelmiszer-utalvány
Már több, mint 24 milliárd forint értékben váltották be a nyugdíjas élelmiszer-utalványt
Fotó: Stock-Asso / Forrás:  Shutterstock

Hatalmas segítséget jelentett a nyugdíjas élelmiszer-utalvány

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója pénteken Facebook posztban közölte, hogy a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványt eddig több mint 24 milliárd forint értékben váltották be. Hangsúlyozta, a kormány számára továbbra is kiemelt cél a nyugdíjasok anyagi és erkölcsi megbecsülése. Emlékeztetett, hogy novemberben érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés, decemberben pedig már a megemelt összeget kapják az idősek. Nyitrai hozzátette: míg az Orbán Viktor vezette kormány megvédi az idősek juttatásait, addig a Tisza Párt tervei szerint adó terhelné a nyugdíjakat.

Pénzeső hullik a nyugdíjasokra az idén. Kiszámoltuk, mennyit ér a nyugdíjas élelmiszerutalvány Lidl-ben vagy Aldiban elköltve azt, ugyanis mindkét kereskedelmi lánc akciókat hirdetett az így vásárlóknak. Bizony, több ezer forintos különbséget jelenthet mindez, de még ezen felül is állhat pénz a házhoz ősszel. Nem is kevés. A nyugdíjkompenzáció 2025-ben szintén pluszt hozhat a konyhára, mondjuk is, hogy mennyit

Orbán Viktor felidézte, a kormány 15 éve kötött egy megállapodást a nyugdíjasokkal. „Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon” – írta a kormányfő. A miniszterelnök kiemelte, a tiszások úgy látják, a magyar nyugdíjrendszer „túl nagylelkű”. A cikk folytatása itt olvasható

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be egy hatalmas döntést. 2025. novembertől jön a nyugdíjkorrekció, minden nyugdíjas megkapja az inflációkövető emelést, amely átlagosan 51 ezer forinttal növeli a járandóságokat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu