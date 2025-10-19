Rekordösszegben váltották be a nyugdíjas utalványokat - éltek az idősek a lehetőséggel

Mint korábban megírtuk, ősszel nyugdíjkompenzáció és 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány is segíti a nyugdíjasokat. Az utalványok kizárólag élelmiszer vásárlására használhatók fel, és nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is jogosultak rá. A nyugdíjas élelmiszer-utalványokat szeptemberben és októberben kézbesítették, és a program célja, hogy kézzelfogható támogatást nyújtson az időseknek a mindennapi kiadásaik fedezésében.

Már több, mint 24 milliárd forint értékben váltották be a nyugdíjas élelmiszer-utalványt

Fotó: Stock-Asso / Forrás: Shutterstock

Hatalmas segítséget jelentett a nyugdíjas élelmiszer-utalvány

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója pénteken Facebook posztban közölte, hogy a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványt eddig több mint 24 milliárd forint értékben váltották be. Hangsúlyozta, a kormány számára továbbra is kiemelt cél a nyugdíjasok anyagi és erkölcsi megbecsülése. Emlékeztetett, hogy novemberben érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés, decemberben pedig már a megemelt összeget kapják az idősek. Nyitrai hozzátette: míg az Orbán Viktor vezette kormány megvédi az idősek juttatásait, addig a Tisza Párt tervei szerint adó terhelné a nyugdíjakat.

Pénzeső hullik a nyugdíjasokra az idén. Kiszámoltuk, mennyit ér a nyugdíjas élelmiszerutalvány Lidl-ben vagy Aldiban elköltve azt, ugyanis mindkét kereskedelmi lánc akciókat hirdetett az így vásárlóknak. Bizony, több ezer forintos különbséget jelenthet mindez, de még ezen felül is állhat pénz a házhoz ősszel. Nem is kevés. A nyugdíjkompenzáció 2025-ben szintén pluszt hozhat a konyhára, mondjuk is, hogy mennyit.