október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vásárlóerő

1 órája

24,4 százalékkal többet ér a nyugdíj, mint 15 éve

Címkék#nyugdíjkorrekció#nyugdíjas#nyugdíj

Kiderült, mennyivel tudnak többet vásárolni a nyugdíjasok 2010 óta. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség közölte a nyugdíjak reálnövekedésének adatait.

Kemma.hu

2010 óta jelentősen nőtt a nyugdíjak gazdasági értéke, derült ki egy nemrég közzétett kimutatás szerint. A kormány az elmúlt években több lépést is tett a nyugdíjak növekedéséért, a nyugdíjasok jobblétéért. Ezek között vannak a nyugdíjprémiumok, a támogatások és a nyugdíjas munkavállalás könnyítése is. Ezekkel a nyugdíjasok vásárlóereje is javult az elmúlt 15 évben.

nyugdíjas utalvány
Ezt tudnod kell, különben lecsúszol a nyugdíjas utalványról
Fotó: Stock-Asso / Forrás:  Shutterstock

Ennyivel ér többet a nyugdíj

Az öregségi nyugdíj átlagos reálértéke 2010 januárja és 2025 januárja között 98,8 ezer forintról 242,3 ezer forintra emelkedett, amely a nyugdíjas inflációt is figyelembe véve 24,4 százalékos reálnövekedésnek feleltethető meg – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.

Az elemzésben nem szerepelnek a novemberi nyugdíjkorrekció számaival növelt összegek, a 13. havi nyugdíj, vagy a kiegészítő nyugdíjemelések. Így a reálnövekedést ezen adatok még feljebb tolhatják majd.

Több területen is segítik a nyugdíjasok jólétét

Az elmúlt 15 év számaiból látszik, hogy egy átlagos nyugdíjas a nyugdíjából közel negyedével több terméket és szolgáltatást tud vásárolni, mint 2010-ben, mondta Molnár Dániel. Mint korábban megírtuk: az infláció növekedése miatt megemelték a nyugdíjakat. Emellett a 13. havi nyugdíj is érkezik hamarosan az időseknek.

A nyugdíjak értékállósága érdekében 2010 óta egyébként ötször is sor került nyugdíjprémium kifizetésére a gyors gazdasági növekedés eredményeként.Emellett többször is külön nyugdíjas vásárlási utalványt is kaptak a nyugdíjasok. Legutóbb idén szeptemberben postáztak 30 ezer forintot nyugdíjas élelmiszer-utalvány formájában.

A nyugdíjasok jóléte érdekében a munkavállalás szabályai is lazultak. Így már nyugdíj mellett is végezhető munka. A bruttó bérük után csak a 15 százalékos szja-t kell megfizetniük, miközben a munkáltatóknak nem kell szociális hozzájárulási adót fizetniük utánuk.

Itt van minden, ami nyugdíjjal kapcsolatos:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu