24,4 százalékkal többet ér a nyugdíj, mint 15 éve

2010 óta jelentősen nőtt a nyugdíjak gazdasági értéke, derült ki egy nemrég közzétett kimutatás szerint. A kormány az elmúlt években több lépést is tett a nyugdíjak növekedéséért, a nyugdíjasok jobblétéért. Ezek között vannak a nyugdíjprémiumok, a támogatások és a nyugdíjas munkavállalás könnyítése is. Ezekkel a nyugdíjasok vásárlóereje is javult az elmúlt 15 évben.

Fotó: Stock-Asso / Forrás: Shutterstock

Ennyivel ér többet a nyugdíj

Az öregségi nyugdíj átlagos reálértéke 2010 januárja és 2025 januárja között 98,8 ezer forintról 242,3 ezer forintra emelkedett, amely a nyugdíjas inflációt is figyelembe véve 24,4 százalékos reálnövekedésnek feleltethető meg – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.

Az elemzésben nem szerepelnek a novemberi nyugdíjkorrekció számaival növelt összegek, a 13. havi nyugdíj, vagy a kiegészítő nyugdíjemelések. Így a reálnövekedést ezen adatok még feljebb tolhatják majd.

Több területen is segítik a nyugdíjasok jólétét

Az elmúlt 15 év számaiból látszik, hogy egy átlagos nyugdíjas a nyugdíjából közel negyedével több terméket és szolgáltatást tud vásárolni, mint 2010-ben, mondta Molnár Dániel. Mint korábban megírtuk: az infláció növekedése miatt megemelték a nyugdíjakat. Emellett a 13. havi nyugdíj is érkezik hamarosan az időseknek.