1 órája
24,4 százalékkal többet ér a nyugdíj, mint 15 éve
Kiderült, mennyivel tudnak többet vásárolni a nyugdíjasok 2010 óta. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség közölte a nyugdíjak reálnövekedésének adatait.
2010 óta jelentősen nőtt a nyugdíjak gazdasági értéke, derült ki egy nemrég közzétett kimutatás szerint. A kormány az elmúlt években több lépést is tett a nyugdíjak növekedéséért, a nyugdíjasok jobblétéért. Ezek között vannak a nyugdíjprémiumok, a támogatások és a nyugdíjas munkavállalás könnyítése is. Ezekkel a nyugdíjasok vásárlóereje is javult az elmúlt 15 évben.
Ennyivel ér többet a nyugdíj
Az öregségi nyugdíj átlagos reálértéke 2010 januárja és 2025 januárja között 98,8 ezer forintról 242,3 ezer forintra emelkedett, amely a nyugdíjas inflációt is figyelembe véve 24,4 százalékos reálnövekedésnek feleltethető meg – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.
Az elemzésben nem szerepelnek a novemberi nyugdíjkorrekció számaival növelt összegek, a 13. havi nyugdíj, vagy a kiegészítő nyugdíjemelések. Így a reálnövekedést ezen adatok még feljebb tolhatják majd.
Több területen is segítik a nyugdíjasok jólétét
Az elmúlt 15 év számaiból látszik, hogy egy átlagos nyugdíjas a nyugdíjából közel negyedével több terméket és szolgáltatást tud vásárolni, mint 2010-ben, mondta Molnár Dániel. Mint korábban megírtuk: az infláció növekedése miatt megemelték a nyugdíjakat. Emellett a 13. havi nyugdíj is érkezik hamarosan az időseknek.
Novembertől jön a nyugdíjkorrekció, ez várhat a nyugdíjasokra
A nyugdíjak értékállósága érdekében 2010 óta egyébként ötször is sor került nyugdíjprémium kifizetésére a gyors gazdasági növekedés eredményeként.Emellett többször is külön nyugdíjas vásárlási utalványt is kaptak a nyugdíjasok. Legutóbb idén szeptemberben postáztak 30 ezer forintot nyugdíjas élelmiszer-utalvány formájában.
A nyugdíjasok jóléte érdekében a munkavállalás szabályai is lazultak. Így már nyugdíj mellett is végezhető munka. A bruttó bérük után csak a 15 százalékos szja-t kell megfizetniük, miközben a munkáltatóknak nem kell szociális hozzájárulási adót fizetniük utánuk.
