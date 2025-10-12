október 12., vasárnap

Miksa névnap

13°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Okosabb, mint hinnéd

1 órája

Lopakodó lakótárs: ezért nem tudsz megszabadulni a nyestektől

Címkék#nyest#csapda#kártevőirtó

A nyest sokak rémálma, különösen akkor, ha a padláson trappol éjszaka, vagy éppen szétrágja az autó motorházában a kábeleket. Hancsicsák József, az Antitoxin Kft. kártevőirtó szakembere szerint, a nyest azonban nem gonosz vagy bosszúálló állat – egyszerűen csak ott telepszik meg, ahol jól érzi magát.

Petrovics Milán

A nyest sok háztulajdonos életét megkeseríti: éjjelente a padláson dübörög, nappal pedig az autó motorterében okoz kárt a szétrágott vezetékekkel. Hancsicsák József kártevőirtó szerint azonban szó sincs rosszindulatról – a nyest egyszerűen csak olyan helyen ver tanyát, ahol biztonságban és komfortosan érzi magát.

nyest
A nyestek tökéletesen alkalmazkodtak a városi élethez 
Forrás: Shutterstock

A nyest nem ellenség, csak otthon érzi magát köztünk

A kártevőirtó szakember elmondta, a nyestek kifejezetten kedvelik a városi környezetet: biztonságos búvóhelyet találnak a tetők alatt, a padlásokon, garázsokban vagy épp a gépjárművek meleg motorterében. 
Itt nem bántja őket senki, nappal pihennek, éjjel pedig portyáznak, és akár egy kilométeres körzetben is bejárják a területet - mondta. 

A nyest rendkívül intelligens és óvatos állat. József tapasztalatai szerint ritkán lehet megfogni csapdával, mert azonnal felismeri, ha valami nem stimmel.

Ha rövid csapdát vesz az ember, a nyest simán benyúl, kiveszi a csalit, és már megy is tovább. Hosszú nyest csapda kell, amit jól le kell rögzíteni – különben csak a kaját viszi el

- magyarázta a szakértő. 

Az éjszakai portyázó nem véletlenül keresi fel a városokat: galambtojásokkal, apró állatokkal, sőt, néha tyúkokkal is táplálkozik. Felméri a terepet, tudja, hol talál ennivalót, és oda tér vissza újra meg újra. A nyestek elképesztő ügyességgel mozognak, bordáik rugalmasak, így a legkisebb réseken is képesek átbújni. Ugyanakkor ha sikerül is megfogni őket, rendkívül veszélyes lehet hozzájuk nyúlni. 

A tűhegyes fogaival simán átharapja a csontot is. 

- figyelmeztet József. 

Nem véletlen, hogy sokan próbálnak házilagos módszerekkel védekezni a nyestek ellen: van, aki ecettel vagy illóolajjal próbálja elriasztani, mások dróthálóval zárják el az autó alját. Egyes trükkök valóban segíthetnek, de csodaszer nincs. A szakember szerint az egyik legfontosabb, hogy ne hagyjunk könnyen hozzáférhető élelmet, és zárjuk le azokat a helyeket, ahová be tud bújni.

A nyest tehát nem gonosz, csak alkalmazkodott az emberi környezethez – és amíg városainkban talál menedéket és táplálékot, addig biztosan nem is fog eltűnni onnan.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu