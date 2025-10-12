Lopakodó lakótárs: ezért nem tudsz megszabadulni a nyestektől

A nyest sok háztulajdonos életét megkeseríti: éjjelente a padláson dübörög, nappal pedig az autó motorterében okoz kárt a szétrágott vezetékekkel. Hancsicsák József kártevőirtó szerint azonban szó sincs rosszindulatról – a nyest egyszerűen csak olyan helyen ver tanyát, ahol biztonságban és komfortosan érzi magát.

A nyestek tökéletesen alkalmazkodtak a városi élethez

Forrás: Shutterstock

A nyest nem ellenség, csak otthon érzi magát köztünk

A kártevőirtó szakember elmondta, a nyestek kifejezetten kedvelik a városi környezetet: biztonságos búvóhelyet találnak a tetők alatt, a padlásokon, garázsokban vagy épp a gépjárművek meleg motorterében.

Itt nem bántja őket senki, nappal pihennek, éjjel pedig portyáznak, és akár egy kilométeres körzetben is bejárják a területet - mondta.

A nyest rendkívül intelligens és óvatos állat. József tapasztalatai szerint ritkán lehet megfogni csapdával, mert azonnal felismeri, ha valami nem stimmel.

Ha rövid csapdát vesz az ember, a nyest simán benyúl, kiveszi a csalit, és már megy is tovább. Hosszú nyest csapda kell, amit jól le kell rögzíteni – különben csak a kaját viszi el

- magyarázta a szakértő.

Az éjszakai portyázó nem véletlenül keresi fel a városokat: galambtojásokkal, apró állatokkal, sőt, néha tyúkokkal is táplálkozik. Felméri a terepet, tudja, hol talál ennivalót, és oda tér vissza újra meg újra. A nyestek elképesztő ügyességgel mozognak, bordáik rugalmasak, így a legkisebb réseken is képesek átbújni. Ugyanakkor ha sikerül is megfogni őket, rendkívül veszélyes lehet hozzájuk nyúlni.

A tűhegyes fogaival simán átharapja a csontot is.

- figyelmeztet József.

Nem véletlen, hogy sokan próbálnak házilagos módszerekkel védekezni a nyestek ellen: van, aki ecettel vagy illóolajjal próbálja elriasztani, mások dróthálóval zárják el az autó alját. Egyes trükkök valóban segíthetnek, de csodaszer nincs. A szakember szerint az egyik legfontosabb, hogy ne hagyjunk könnyen hozzáférhető élelmet, és zárjuk le azokat a helyeket, ahová be tud bújni.

A nyest tehát nem gonosz, csak alkalmazkodott az emberi környezethez – és amíg városainkban talál menedéket és táplálékot, addig biztosan nem is fog eltűnni onnan.