Videón a Tatát benépesítő nutriák - olvasónk videóra vette a különös rágcsálókat

Ez nem új jelenség: korábban már írtunk róla, hogy ezek az állatok a Fényes Tanösvény tavirózsáit pusztítják, és figyelmeztetés is született, hogy harapással veszélyt rejthetnek — most azonban ismét friss bizonyítékok állnak előttünk. A nutria-invázió azért is probléma, mert ezek az állatok idegenhonosak hazánkban.

Tatán már egyáltalán nem meglepő látványosság a nutria

Forrás: Facebook / Solymos Ákos fotó blog

Nutria-populációk Tata belterületein

A nutriák (vagy hódpatkányok) Dél-Amerikából származó, félig vízi életmódot folytató rágcsálók, amelyeket egykor prémjük miatt hoztak Európába. Magyarországon elszaporodott példányaikból kialakult vad populáció, amelynek nincs természetes ellensége, így könnyen elszaporodhat. Ahogyan azt megírtuk már, Tatán az Interspar melletti tűzivíztározó vált otthonukká, és azóta szinte természetes lakójává vált a város vízi élőhelyeinek több pontjának is.

Tavaly nyáron pedig azt is dokumentáltuk: a tűzivíztározó már kiszáradt, mégsem zavarta a nutriákat — ellenkezőleg, tovább maradtak, és kölykökkel együtt éltek ott, mintha semmi sem változott volna. Ez jól mutatja, mennyire alkalmazkodóképes fajról van szó, amely nemcsak túléli a környezeti stresszt, hanem tovább terjeszkedik.

A tatai nutriák története így nem csak helyi furcsaság: sokkal inkább figyelmeztetés arra, hogy mit okozhat az inváziós faj terjedése. A „városi rágcsáló látványosság” mögött ott van a természet védelmének súlya, és a kérdés: vajon mennyi ideig engedhetjük, hogy a türelmünk miatt a tájunk sérüljön?