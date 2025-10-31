Fotókon a nagy roham - tömegek akartak az utolsó pillanatban vásárolni

Már a délelőtti órákban megindult a roham: október 31-én üzletek, Tatán a Lidl-nél már nagyítóval se lehetett parkolóhelyet találni. A bevásárlókocsikban liszt, tej, kenyér, csoki, chips, virág, mécses, és minden, ami csak belefért. Bár az emberek tudták előre, hogy november 1-én zárva lesz szinte minden, úgy látszik mégis sokaknak sikerült az utolsó pillanatban megrohamozni a boltokat, mert senki sem akart mindenszentek napján üres hűtővel, vagy kifogyott gyertyával szembesülni.

November 1 előtt megindult a bolti roham Fotó: 24 Óra/Hagymási Bence

Boltzár - tömegek a boltokban november 1. előtt

Tatabányán - hasonlatosan október 23-hoz - sokan ismét az utolsó pillanatokra hagyták a bevásárlást. A nagyobb bevásárlóközpontok (Interspar, Lidl) parkolói tele voltak, éppen ezért akadtak olyanok is, akiknek több kört kellett tenniük ahhoz, hogy helyet találjanak.