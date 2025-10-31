1 órája
Fotókon a nagy roham - tömegek akartak az utolsó pillanatban vásárolni
Az emberek megrohamozták az üzleteket, teljesen eluralkodni látszott a pánik: egy napig be lesznek zárva a boltok. November 1-én bármi megtörténhet, muszáj minden eshetőségre felkészülni, mindent be kell vásárolni.
Már a délelőtti órákban megindult a roham: október 31-én üzletek, Tatán a Lidl-nél már nagyítóval se lehetett parkolóhelyet találni. A bevásárlókocsikban liszt, tej, kenyér, csoki, chips, virág, mécses, és minden, ami csak belefért. Bár az emberek tudták előre, hogy november 1-én zárva lesz szinte minden, úgy látszik mégis sokaknak sikerült az utolsó pillanatban megrohamozni a boltokat, mert senki sem akart mindenszentek napján üres hűtővel, vagy kifogyott gyertyával szembesülni.
Boltzár - tömegek a boltokban november 1. előtt
Tatabányán - hasonlatosan október 23-hoz - sokan ismét az utolsó pillanatokra hagyták a bevásárlást. A nagyobb bevásárlóközpontok (Interspar, Lidl) parkolói tele voltak, éppen ezért akadtak olyanok is, akiknek több kört kellett tenniük ahhoz, hogy helyet találjanak.
GALÉRIA: Tömegek akartak az utolsó pillanatban vásárolni (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Volt, aki szerint „csak egy nap, nem a világ vége”, mások viszont úgy érezték, minden eshetőségre fel kell készülni, mert egy nap alatt bármi megtörténhet, még éhen is lehet halni. Az üzletek előtt még este is sorok kígyóztak, sok helyen idő előtt elfogyott az élelmiszer, sőt még a virág is, ami Mindenszentek ünnepén nem hiányozhat a sírokról.