Különleges jármű

55 perce

Olyan mozdony állomásozott Tokodon, amelyre minden vonatiműádó szíve megdobban

Az Esztergom-Lábatlan közti vasútvonalon több érdekes mozdony is megfordul. Most egy több mint 50 éves nosztalgiamozdony dolgozott a pályán.

Kemma.hu

A tokodi vasútállomáson állt ez a különleges fényezésű mozdony. A vasútfanatikusok is sokszor fotózták, most mi is elcsíptük a nosztalgiamozdonyt. 

nosztalgiamozdony
A tokodi állomáson várta az indulást a nosztalgiamozdony
Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra /illusztráció

Nosztalgiamozdony húzza a gyomirtót

A ritka mozdonyok egyikét kaptuk el, amint épp  a tokodi állomáson várt az indulásra október 9-én. Az elején egy hatalmas piros csillaggal, a testén szintén piros fénezéssel és méretével is kitűnt a megszokott mozdonyok közül. 

Ez pedig az Mdmot sorozat 3017-es számú mozdonya, amely néhány éve nosztaliamozdonyként, majd gyomirtó vonatként kapott új esélyt a vasúton. A mpzdony a MÁV Zrt. tulajdonában van, és több zöld színű kocsit húz maga után, amelyben a pálya menti gyomot permetezi az ország vasútvonalain,  tavasztól őszig. A vonat végén két, vízszállító tartálykocsi is helyet kapott.

Mint a vonaton dolgozók elmondták: tavasszal elindul a vonat, és ősszel fejezi be az országos gyomirtási feladatokat. A kocsik alján pedig fúvókák helyezkednek el, ez szórja a sín mellé a gyomirtót. Most ért a 4-es vasútvonalra.

Gyomirtó vonat állomásozott Tokodon, a 4-es vasúvonalon. A vonatot nosztalgiamozdony húzza
Gyomirtó vonat állomásozott Tokodon, a 4-es vasúvonalon. A vonatot nosztalgiamozdony húzza
Fotó: F. M. / Forrás: 24 Óra

A nosztalgiamozdony életútja

Az MDmot motorvonatokat 1971-ben kezdték gyártani, a tokodi állomáson álló, 3017-es számú darab is ekkor készült el. Tehát ez az első széria egyik darabja, amely így idén 54 éves.

A 3017-est 2009-ben állították ki a forgalomból, ekkor a Vasúttörténeti Parkban lelt otthonra. A Vasúttörténeti Park 10. évfordulójára, 2010 augusztusára eredeti színére visszafestették az MDmot 3017-et. 2013-ban majdnem az összes még állományban lévő MD-t selejtezték.

2013. szeptember 6-án a MÁV Rail Tours levizsgáztatta az üzemképessé tett 3017-est. Miután megfutotta futópróbáját ismét üzemképes állapotú járműként van számontartva, és a MÁV Rail Tours Kft. kötelékében szolgált. Jelenleg gyomirtással "foglalkozik".

Más nosztalgiavonat is látogat rendszeresen Komárom-Esztergomba: a népszerű 424-es gőzmozdony füstfelhője például idén is beborította a vasútat.

 

