Óriási tatai győzelem a Nemzeti Vágta szombati futamán + VIDEÓ

Tatai győzelem született a Nemzeti Vágta szilvásváradi futamán. A tatai Mátyás Edina Daniella és Licinio Jogar nevű lova szoros versenyben továbbjutott a rutinos topolyai lovassal, Kisutcai Miklóssal szemben. A verseny a rajttól fogva kiélezett volt, Edina és Licinio Jogar azonban az utolsó körben kívülről előzték meg átvéve az abszolút vezetést a mezőnyben. Edina és Licinio Jogar egy lóhossznyival nyerték a szombati futamot, amivel továbbjutottak a vasárnapi döntőbe.

Mátyás Edina Daniella és Jogar továbbjutottak a Nemzeti Vágta szombati mezőnyében

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Michl József is gratulált a tatai győzelemhez a Nemzeti Vágta szombati napján

Michl József, Tata városának polgármesetere is gratulált a szombati győzelemhez. A város első embere megosztotta az M4-sport videóját is a hatalmas győzelemről.

A Nemzeti Vágtán továbbjutott Tata, az agostyáni Mátyás Edina Daniella Licinio Jogar nevű lovával! Gratulálunk, hajrá tovább!

-írta Michl József a videó mellé közösségi oldalán.

A Nemzeti Vágta előtt kérdeztük Mátyás Edinát

Szilvásvárad ad otthont idén is a Nemzeti Vágta versenyeinek, ahol a festői Lipicai Lovasközpontban három napon át dübörögnek majd a paták. A pálya szűkebb kanyarjai és rövidebb egyenesei igazi próbatétel elé állítják a lovasokat és paripáikat, köztük a tatai Mátyás Edina Daniellát is, aki portálunknak elmesélte mit érez most a vágta előtt.

Edina számára nem ismeretlen a Nemzeti Vágta hangulata. Több mint másfél évtizede áll rajthoz a rangos eseményen. Mint mondja, a verseny az évek alatt rengeteget változott.

– Sokkal erősebb a mezőny. Régen kettő lovas is továbbjutott egy futamból, idén csak egy. Ez jóval nehezebbé teszi a dolgunkat, minden pillanat számít – emelte ki a tatai lovas.