Óriási tatai győzelem a Nemzeti Vágta szombati futamán + VIDEÓ
Óriási tatai győzelem a Nemzeti Vágtán szombaton. Mátyás Edina Daniella a szombati mezőnyben továbbjutott Licinio Jogar nevű lovával. Videón mutatjuk a hatalmas győzelmet a Nemzeti Vágta szombati futamáról.
Tatai győzelem született a Nemzeti Vágta szilvásváradi futamán. A tatai Mátyás Edina Daniella és Licinio Jogar nevű lova szoros versenyben továbbjutott a rutinos topolyai lovassal, Kisutcai Miklóssal szemben. A verseny a rajttól fogva kiélezett volt, Edina és Licinio Jogar azonban az utolsó körben kívülről előzték meg átvéve az abszolút vezetést a mezőnyben. Edina és Licinio Jogar egy lóhossznyival nyerték a szombati futamot, amivel továbbjutottak a vasárnapi döntőbe.
Michl József is gratulált a tatai győzelemhez a Nemzeti Vágta szombati napján
Michl József, Tata városának polgármesetere is gratulált a szombati győzelemhez. A város első embere megosztotta az M4-sport videóját is a hatalmas győzelemről.
A Nemzeti Vágtán továbbjutott Tata, az agostyáni Mátyás Edina Daniella Licinio Jogar nevű lovával! Gratulálunk, hajrá tovább!
-írta Michl József a videó mellé közösségi oldalán.
A Nemzeti Vágta előtt kérdeztük Mátyás Edinát
Szilvásvárad ad otthont idén is a Nemzeti Vágta versenyeinek, ahol a festői Lipicai Lovasközpontban három napon át dübörögnek majd a paták. A pálya szűkebb kanyarjai és rövidebb egyenesei igazi próbatétel elé állítják a lovasokat és paripáikat, köztük a tatai Mátyás Edina Daniellát is, aki portálunknak elmesélte mit érez most a vágta előtt.
Edina számára nem ismeretlen a Nemzeti Vágta hangulata. Több mint másfél évtizede áll rajthoz a rangos eseményen. Mint mondja, a verseny az évek alatt rengeteget változott.
– Sokkal erősebb a mezőny. Régen kettő lovas is továbbjutott egy futamból, idén csak egy. Ez jóval nehezebbé teszi a dolgunkat, minden pillanat számít – emelte ki a tatai lovas.
Tatát képviselve rajtol Mátyás Edina és Licinio Jogar a Nemzeti Vágtán
Hozzátette, a szilvásváradi pálya rövidebb és szűkebb a korábbi Budapestinél, ezért más taktikát és más típusú lovat igényel a jó szereplés. Edinának különleges a kapcsolata Licinio Jogarral, hiszen a kisbéri félvér az ő tenyészetük istállójában látta meg a napvilágot. A tatai lovas így már kiscsikó kora óta figyelemmel kíséri Jogar mindennapjait és fejlődését.
– Már csikókorától figyeltem, tudtam, hogy jó versenyló lesz. Nagy szívvel fut, gyors, fordulékony, és mindig előre akar menni. Ez a fajta akarás sokszor döntő lehet a pályán. Ráadásul nagyon jó szíve van és kezelhető, ez a rajtnál pedig kulcsfontosságú lehet – mesélte Edina.
GALÉRIA: Meglátogattuk Edinát és Jogart, akik Tatát képviselik majd a Nemzeti Vágtán (Fotó: Z.M.)Fotók: Zetovics Márió
Jogart a Nemzeti Vágtára tenyésztették Tatán
A hatalmas gyönyörű ló izgatottan fogad minket a bokszában. Mátyás Edina Daniella, az Agostyáni Lovasudvar egyik vezetője, Jogar gazdája elmondta, hogy a 6 éves kanca most két nap pihenőt kapott, mert más lovakkal egy bábolnai versenyen voltak. Ezért most nagyon várja már, hogy kicsit megmozgathassa magát. Jogar ízig-vérig versenyló és kifejezetten a Nemzeti Vágta döntőjére tenyésztették. Ugyanis a versenyen induló lovak angol telivér származása nem lehet magasabb, mint 75 százalék. A tatai ló apja pedig Olaszországból érkezett angol telivér, illetve az egyik nagyszülője is a híres fajta képviselője volt.
Jogart a Nemzeti Vágtára tenyésztették Tatán +fotók, videó