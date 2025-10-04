október 4., szombat

Ferenc névnap

13°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzeti Vágta 2025.

55 perce

Óriási tatai győzelem a Nemzeti Vágta szombati futamán + VIDEÓ

Címkék#agostyáni#Licinio Jogar#Mátyás Edina Daniella#verseny#győzelem#Michl József#Tata

Óriási tatai győzelem a Nemzeti Vágtán szombaton. Mátyás Edina Daniella a szombati mezőnyben továbbjutott Licinio Jogar nevű lovával. Videón mutatjuk a hatalmas győzelmet a Nemzeti Vágta szombati futamáról.

Nagy Balázs

Tatai győzelem született a Nemzeti Vágta szilvásváradi futamán. A tatai Mátyás Edina Daniella és Licinio Jogar nevű lova szoros versenyben továbbjutott a rutinos topolyai lovassal, Kisutcai Miklóssal szemben. A verseny a rajttól fogva kiélezett volt, Edina és Licinio Jogar azonban az utolsó körben kívülről előzték meg átvéve az abszolút vezetést a mezőnyben. Edina és Licinio Jogar egy lóhossznyival nyerték a szombati futamot, amivel továbbjutottak a vasárnapi döntőbe.

Edina és Jogar várja a Nemzeti Vágta 2025 indulását
Mátyás Edina Daniella és Jogar továbbjutottak a Nemzeti Vágta szombati mezőnyében
Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

Michl József is gratulált a tatai győzelemhez a Nemzeti Vágta szombati napján

Michl József, Tata városának polgármesetere is gratulált a szombati győzelemhez. A város első embere megosztotta az M4-sport videóját is a hatalmas győzelemről.

A Nemzeti Vágtán továbbjutott Tata, az agostyáni Mátyás Edina Daniella Licinio Jogar nevű lovával! Gratulálunk, hajrá tovább!

-írta Michl József a videó mellé közösségi oldalán.

A Nemzeti Vágta előtt kérdeztük Mátyás Edinát

Szilvásvárad ad otthont idén is a Nemzeti Vágta versenyeinek, ahol a festői Lipicai Lovasközpontban három napon át dübörögnek majd a paták. A pálya szűkebb kanyarjai és rövidebb egyenesei igazi próbatétel elé állítják a lovasokat és paripáikat, köztük a tatai Mátyás Edina Daniellát is, aki portálunknak elmesélte mit érez most a vágta előtt

Edina számára nem ismeretlen a Nemzeti Vágta hangulata. Több mint másfél évtizede áll rajthoz a rangos eseményen. Mint mondja, a verseny az évek alatt rengeteget változott.

– Sokkal erősebb a mezőny. Régen kettő lovas is továbbjutott egy futamból, idén csak egy. Ez jóval nehezebbé teszi a dolgunkat, minden pillanat számít – emelte ki a tatai lovas.

Hozzátette, a szilvásváradi pálya rövidebb és szűkebb a korábbi Budapestinél, ezért más taktikát és más típusú lovat igényel a jó szereplés. Edinának különleges a kapcsolata Licinio Jogarral, hiszen a kisbéri félvér az ő tenyészetük istállójában látta meg a napvilágot. A tatai lovas így már kiscsikó kora óta figyelemmel kíséri Jogar mindennapjait és fejlődését.

– Már csikókorától figyeltem, tudtam, hogy jó versenyló lesz. Nagy szívvel fut, gyors, fordulékony, és mindig előre akar menni. Ez a fajta akarás sokszor döntő lehet a pályán. Ráadásul nagyon jó szíve van és kezelhető, ez a rajtnál pedig kulcsfontosságú lehet – mesélte Edina.

GALÉRIA: Meglátogattuk Edinát és Jogart, akik Tatát képviselik majd a Nemzeti Vágtán (Fotó: Z.M.)

Fotók: Zetovics Márió

Jogart a Nemzeti Vágtára tenyésztették Tatán

A hatalmas gyönyörű ló izgatottan fogad minket a bokszában. Mátyás Edina Daniella, az Agostyáni Lovasudvar egyik vezetője, Jogar gazdája elmondta, hogy a 6 éves kanca most két nap pihenőt kapott, mert más lovakkal egy bábolnai versenyen voltak. Ezért most nagyon várja már, hogy kicsit megmozgathassa magát. Jogar ízig-vérig versenyló és kifejezetten a Nemzeti Vágta döntőjére tenyésztették. Ugyanis a versenyen induló lovak angol telivér származása nem lehet magasabb, mint 75 százalék. A tatai ló apja pedig Olaszországból érkezett angol telivér, illetve az egyik nagyszülője is a híres fajta képviselője volt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu