Vágtában a Nemzet Szíve – Ők a 2025-ös Nemzeti Vágta döntősei és nyertese

Az idei Nemzeti Vágta ismét hatalmas izgalmakat hozott a nézőknek. A vasárnapi kis huszár vágta döntő, fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és a nemzetközi lovasrendőr versenyek után a végső döntő következett, ahol Komárom-Esztergom vármegyéből Takács Péter és Licino Lego nevű lova szálltak versenybe a győzelemért.

Hatalmas futam a Nemzeti Vágta döntőjében

Fotó: Hajdu Krisztina / Forrás: vagta.hu

A Nemzeti Vágta 2025. döntősei

A Nemzeti Vágta döntőjében Magyarkanizsa (Rozs Anna Júlia és Vajk), Szentkirály (Csiki Laura és Jimmy), Tahitótfalu (Rigó Loretta és Jonagold) és Ács (Takács Péter és Licino Lego) képviselte magát. A döntőben a rajtot Magyarkanizsa vette a leggyorsabban, nyomában Tahitótfaluval és Áccsal. Az öt körös verseny felénél azonban Csiki Laura, a szentkirályi versenyző előre tört a harmadik helyig és a verseny felétől kezdve kialakult a befutó sorrendje is.

A Nemzeti Vágta 2025. döntőjének végeredménye: helyezett: Magyarkanizsa - Rozs Anna Júlia és Vajk nevű lova helyezett: Tahitótfalu - Rigo Loretta és Jonagold nevű lova helyezett: Szentkirály - Csiki Laura és Jimmy nevű lova helyezett: Ács - Takács Péter és Licino Lego nevű lova

Tatát képviselve rajtolt Mátyás Edina és Licinio Jogar a Nemzeti Vágtán

Szilvásvárad adott otthont idén is a Nemzeti Vágta versenyeinek, ahol a festői Lipicai Lovasközpontban három napon át dübörögtek a paták. A pálya szűkebb kanyarjai és rövidebb egyenesei igazi próbatétel elé állították a lovasokat és paripáikat, köztük a tatai Mátyás Edina Daniellát is.