Nemzeti Vágta 2025.

1 órája

Vágtában a Nemzet Szíve – Ők a 2025-ös Nemzeti Vágta döntősei és nyertese

Címkék#Tahitótfalu#Licinio Jogar#Csiki Laura#Jonagold#Licino Lego#Mátyás Edina#verseny#nemzeti vágta

A Nemzeti Vágta döntője a korábbi évekhez hasonlóan is nagy izgalmakat hozott. A több, mint 350 nevezett települések versenyzői között voltak Komárom-Esztergom-ból is versenyzők.

Nagy Balázs

Az idei Nemzeti Vágta ismét hatalmas izgalmakat hozott a nézőknek. A vasárnapi kis huszár vágta döntő, fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és a nemzetközi lovasrendőr versenyek után a végső döntő következett, ahol Komárom-Esztergom vármegyéből Takács Péter és Licino Lego nevű lova szálltak versenybe a győzelemért.

Nemzeti Vágta
Hatalmas futam a Nemzeti Vágta döntőjében
Fotó: Hajdu Krisztina / Forrás: vagta.hu

A Nemzeti Vágta 2025. döntősei

A Nemzeti Vágta döntőjében Magyarkanizsa (Rozs Anna Júlia és Vajk), Szentkirály (Csiki Laura és Jimmy), Tahitótfalu (Rigó Loretta és Jonagold) és Ács (Takács Péter és Licino Lego) képviselte magát. A döntőben a rajtot Magyarkanizsa vette a leggyorsabban, nyomában Tahitótfaluval és Áccsal. Az öt körös verseny felénél azonban Csiki Laura, a szentkirályi versenyző előre tört a harmadik helyig és a verseny felétől kezdve kialakult a befutó sorrendje is.

A Nemzeti Vágta 2025. döntőjének végeredménye:

  1.  helyezett: Magyarkanizsa - Rozs Anna Júlia és Vajk nevű lova
  2. helyezett: Tahitótfalu - Rigo Loretta és Jonagold nevű lova
  3.  helyezett: Szentkirály - Csiki Laura és Jimmy nevű lova
  4.  helyezett: Ács - Takács Péter és Licino Lego nevű lova

Tatát képviselve rajtolt Mátyás Edina és Licinio Jogar a Nemzeti Vágtán

Szilvásvárad adott otthont idén is a Nemzeti Vágta versenyeinek, ahol a festői Lipicai Lovasközpontban három napon át dübörögtek a paták. A pálya szűkebb kanyarjai és rövidebb egyenesei igazi próbatétel elé állították a lovasokat és paripáikat, köztük a tatai Mátyás Edina Daniellát is

A tatai lótenyésztés színvonalát mutatja, hogy a Nemzeti Vágta 2025-ös rajtlistáján kilenc tatai istállóból származó ló neve is szerepelt. Ezek közül hat még ma is a Mátyás család tulajdonában van, három pedig korábban más településekre került, de most bizonyítottak a szilvásváradi pályán.

GALÉRIA: Meglátogattuk Edinát és Jogart, akik Tatát képviselik majd a Nemzeti Vágtán (Fotó: Z.M.)

Fotók: Zetovics Márió

Óriási tatai győzelem a Nemzeti Vágta szombati futamán

Tatai győzelem született a Nemzeti Vágta szilvásváradi előfutamán. A tatai Mátyás Edina Daniella és Licinio Jogar nevű lova szoros versenyben továbbjutott a rutinos topolyai lovassal, Kisutcai Miklóssal szemben. A verseny a rajttól fogva kiélezett volt, Edina és Licinio Jogar azonban az utolsó körben kívülről előzték meg átvéve az abszolút vezetést a mezőnyben. Edina és Licinio Jogar egy lóhossznyival nyerték a szombati futamot, amivel továbbjutottak a vasárnapi középdöntőbe.

 

