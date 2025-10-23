Országos és vármegyei elismerések a nemzeti ünnep alkalmából Tatabányán

A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon tartott ünnepségen emlékezett meg a katasztrófavédelem vármegyei állománya az 1956-os események hőseiről. A nemzeti ünnep alkalmából a beszédet László Krisztián tűzoltó törzsőrmester mondta, aki kiemelte: az akkori fiatalok példát mutattak bátorságból, hazaszeretetből és önfeláldozásból. A rendezvényen az országos és a vármegyei elismeréseket is átadták.

Nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország belügyminisztere tűzoltósági tanácsos címet adományozott Dobozy Szilárd tűzoltó törzszászlósnak, a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Kovács Balázs tűzoltó századost rendfokozatában soron kívül előléptette tűzoltó őrnaggyá, míg Seres Attila tűzoltó törzszászlós főigazgatói dicséretet és jutalmat vehetett át.

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Sári Ákos tűzoltó dandártábornok, a vármegyei igazgatóság vezetője több munkatársát is elismerésben részesítette: Kocsány Zita tűzoltó alezredest, Mazán Zsolt tűzoltó őrnagyot, Pok Tamás tűzoltó századost, Sikos Károly Álmos tűzoltó őrmestert, Dákai Csaba tűzoltó főtörzszászlóst és Kiss Róbert tűzoltó zászlóst. Az ünnepséget Szabó-Metzger Zoé, a Tatabányai Árpád Gimnázium tanulója zárta Nagy Gáspár Fénylő arcok és tükörképek című versének szavalatával.