1 órája
Országos és vármegyei elismerések a nemzeti ünnep alkalmából Tatabányán
Méltó módon emlékezett meg a katasztrófavédelem vármegyei állománya az 1956-os forradalomról és szabadságharcról Tatabányán. A nemzeti ünnep alkalmából több tűzoltó is rangos országos és igazgatói elismerésben részesült.
A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon tartott ünnepségen emlékezett meg a katasztrófavédelem vármegyei állománya az 1956-os események hőseiről. A nemzeti ünnep alkalmából a beszédet László Krisztián tűzoltó törzsőrmester mondta, aki kiemelte: az akkori fiatalok példát mutattak bátorságból, hazaszeretetből és önfeláldozásból. A rendezvényen az országos és a vármegyei elismeréseket is átadták.
Elismerések a nemzeti ünnep alkalmából
Nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország belügyminisztere tűzoltósági tanácsos címet adományozott Dobozy Szilárd tűzoltó törzszászlósnak, a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Kovács Balázs tűzoltó századost rendfokozatában soron kívül előléptette tűzoltó őrnaggyá, míg Seres Attila tűzoltó törzszászlós főigazgatói dicséretet és jutalmat vehetett át.
Sári Ákos tűzoltó dandártábornok, a vármegyei igazgatóság vezetője több munkatársát is elismerésben részesítette: Kocsány Zita tűzoltó alezredest, Mazán Zsolt tűzoltó őrnagyot, Pok Tamás tűzoltó századost, Sikos Károly Álmos tűzoltó őrmestert, Dákai Csaba tűzoltó főtörzszászlóst és Kiss Róbert tűzoltó zászlóst. Az ünnepséget Szabó-Metzger Zoé, a Tatabányai Árpád Gimnázium tanulója zárta Nagy Gáspár Fénylő arcok és tükörképek című versének szavalatával.