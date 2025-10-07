Néhány jó tanács mindenkinek

Piliscsév A kistérség szakembereinek nagyon jelentős részét már történelmileg régen soraiban tudó Dorogi Ipartestület, a hagyományokat folytatva, ismét településekre szervezett szakmákat megismertető, népszerűsítő sorozatot. A találkozókra hetedik, nyolcadikos osztályos tanulókat, szüleiket, illetve munkanélkülieket és pályamódosításon gondolkodókat is várnak. Legutóbb, a piliscsévi általános iskolában öt szakma mesterei válaszoltak a változatos kérdésekre. Köztük volt Szűcs György